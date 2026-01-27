Αλλάζει πλήρως το σύστημα επιλογής προϊσταμένων σε όλο το Δημόσιο, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που προετοιμάζει το υπουργείο Εσωτερικών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει και η Καθημερινή, καταργείται η συνέντευξη και οι υποψήφιοι θα χρειαστεί να δώσουν γραπτές εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ.

Για τις 350 θέσεις γενικών διευθυντών προβλέπεται και δεύτερη ειδική εξέταση. Τα τυπικά προσόντα και η αποκτηθείσα εμπειρία σε θέσεις ευθύνης θα συνεχίσουν να λαμβάνονται υπ' όψιν και θα καταχωρίζονται στο σύστημα, χωρίς να προσκομίζονται έγγραφα και βεβαιώσεις.

Εξαιρετικά σημαντική αλλαγή που φέρνει το νομοσχέδιο είναι η πρόβλεψη της προκήρυξης κρίσεων για όλες τις θέσεις κάθε τρία χρόνια, οπότε και θα εκκινεί αυτομάτως η διαδικασία.

