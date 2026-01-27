Λογαριασμός
Κρίσεις στο Δημόσιο ανά τριετία: Προϊστάμενοι με εξετάσεις, διπλός διαγωνισμός για γενικούς διευθυντές

Αλλάζει πλήρως το σύστημα επιλογής προϊσταμένων σε όλο το Δημόσιο, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που προετοιμάζει το υπουργείο Εσωτερικών

Δημόσιο

Αλλάζει πλήρως το σύστημα επιλογής προϊσταμένων σε όλο το Δημόσιο, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που προετοιμάζει το υπουργείο Εσωτερικών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει και η Καθημερινή, καταργείται η συνέντευξη και οι υποψήφιοι θα χρειαστεί να δώσουν γραπτές εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ.

Για τις 350 θέσεις γενικών διευθυντών προβλέπεται και δεύτερη ειδική εξέταση. Τα τυπικά προσόντα και η αποκτηθείσα εμπειρία σε θέσεις ευθύνης θα συνεχίσουν να λαμβάνονται υπ' όψιν και θα καταχωρίζονται στο σύστημα, χωρίς να προσκομίζονται έγγραφα και βεβαιώσεις.

Εξαιρετικά σημαντική αλλαγή που φέρνει το νομοσχέδιο είναι η πρόβλεψη της προκήρυξης κρίσεων για όλες τις θέσεις κάθε τρία χρόνια, οπότε και θα εκκινεί αυτομάτως η διαδικασία.

TAGS: Δημόσιο ΑΣΕΠ διαγωνισμός
