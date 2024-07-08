Η συμμαχία της γαλλικής αριστεράς Νέο Λαϊκό Μέτωπο θα καταλάβει στην νέα γαλλική Εθνοσυνέλευση από 184 ως 186 έδρες, κατά νεότερη εκτίμηση του γαλλικού τηλεοπτικού σταθμού BFM.

Από 160 ως 162 θα είναι οι βουλευτές της προσκείμενης στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν παράταξης.

Η ακροδεξιά παράταξη της Μαρίν Λεπέν θα έχει από 141 ως 143 βουλευτές.

Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα εκτιμάται ότι θα έχει από 65 ως 67 βουλευτές.

Στον χώρο της αριστεράς η Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) εκτιμάται ότι θα έχει από 73 ως 80 βουλευτές, το Σοσιαλιστικό κόμμα από 60 έως 64 βουλευτές, οι Οικολόγοι από 33 ως 36 και οι Κομμουνιστές ανάμεσα σε 11 και σε 12 βουλευτές.

Στην προεδρική παράταξη η προσκείμενη στον πρόεδρο Μακρόν συνιστώσα εκτιμάται ότι θα έχει περί τους 100 βουλευτές ενώ ανάμεσα στους 50 και τους 60 θα είναι οι βουλευτές συμμαχικών κομμάτων.

Με βάση αυτά τα αποτελέσματα στην Εθνοσυνέλευση θα υπάρχουν τρεις μεγάλες πολιτικές δυνάμεις και για την συγκρότηση απόλυτης πλειοψηφίας θα πρέπει να συνεργαστούν δύο, η τουλάχιστον τα μεγαλύτερα τμήματα τους.

Ο πρόεδρος Μακρόν θα λάβει τις αποφάσεις του αφού συγκροτηθεί σε σώμα η Εθνοσυνέλευση και μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ όπου θα εκπροσωπήσει τη Γαλλία στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ο πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ δήλωσε ότι θα υποβάλει την παραίτησή του, αλλά θα προσφέρει τις υπηρεσίες του όσο είναι αναγκαίο.

Ο διορισμός νέου πρωθυπουργού στη Γαλλία είναι αρμοδιότητα του προέδρου — όμως η Εθνοσυνέλευση έχει την δυνατότητα να τον ρίξει, σε περίπτωση που υιοθετήσει πρόταση μομφής με απόλυτη πλειοψηφία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.