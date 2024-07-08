«Oύτε τώρα, Μαρίν» είπαν (τελικά) οι Γάλλοι

Της Αθηνάς Παπακώστα

Η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν πριν από μία εβδομάδα τέτοια ώρα ήταν νικήτρια. Ο πρώτος γύρος των πρόωρων βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία είχε ρίξει αυλαία και η ίδια μετρούσε αντίστροφα για την ημέρα που ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν θα όρκιζε πρωθυπουργό τον μόλις 28 ετών, Ζορντάν Μπαρντελά, τον επικεφαλής του κόμματος που ίδρυσε ο πατέρας της, Ζαν Μαρί Λεπέν μαζί με τον πρώην μέλος της ναζιστικής ομάδας, Βάφεν SS, Πιερ Μπουσκέ.

Ώσπου, ήρθε η 7η Ιουλίου και οι προσδοκίες της πετάχτηκαν στον κάλαθο των αχρήστων, μαζί με τις δημοσκοπήσεις. Η λεπενική ακροδεξιά δεν έχασε απλώς την πρωτιά, αλλά έπεσε στην τρίτη(!) θέση, και μία τελείως διαφορετική ημέρα ξημερώνει στη Γαλλία.

Το κόλπο, που παραδοσιακά είθισται να τηρείται στη Γαλλία, και αφορά στη συμπαράταξη δυνάμεων ώστε να ανακοπεί η επέλαση της ακροδεξιάς, έπιασε.

Το Νέο Λαϊκό Μέτωπο, η συμμαχία της Αριστεράς, κερδίζει τις περισσότερες έδρες στη γαλλική εθνοσυνέλευση. Ωστόσο, δεν φαίνεται να δύναται να σχηματίσει κυβέρνηση απόλυτης πλειοψηφίας και τα ενδεχόμενα η Γαλλία να αποκτήσει ένα μετέωρο κοινοβούλιο (hung parliament) ή και να οδηγηθεί, τελικά, σε μία κυβέρνηση τεχνοκρατών παραμένουν στο τραπέζι.

Πολλά, βεβαίως, θα εξαρτηθούν, επίσης, από την ισορροπία δυνάμεων εντός της Αριστερής Συμμαχίας, τα μέλη της οποίας προέρχονται από τη συνεργασία του κόμματος της Ανυπότακτης Γαλλίας, του κόμματος των Σοσιαλιστών, των Οικολόγων και του Κομμουνιστικού Κόμματος. Το ενδεχόμενο ορισμένοι μετριοπαθείς της Αριστεράς να φτιάξουν βαλίτσες για να στηρίξουν τον κεντρώο συνασπισμό Μακρόν προκειμένου να σχηματισθεί μία κεντρο-αριστερή κυβέρνηση μοιάζει πιθανό.

«Ο πρόεδρος πρέπει να υποκύψει και να παραδεχθεί την ήττα του. (…) Ο πρωθυπουργός πρέπει να αποχωρήσει. (…) Ο πρόεδρος πρέπει να καλέσει το Νέο Λαϊκό Μέτωπο να κυβερνήσει». Με αυτά τα λόγια ο επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν-Λυκ Μελανσόν, επέλεξε να σταθεί, κυρίως, στην ήττα των Μακρονιστών και να καλέσει τον πρόεδρο της Γαλλίας να ετοιμαστεί για μία άβολη πολιτική συγκατοίκηση μαζί του ή να παραιτηθεί.

Σήμερα το πρωί, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Γκαμπριέλ Ατάλ αναμένεται να υποβάλει την παραίτησή του.

«Η πολιτική ομάδα που εκπροσώπησα σε αυτή την εκστρατεία, ακόμη κι αν τα πήγε τρεις φορές καλύτερα από ό,τι προβλεπόταν τις τελευταίες εβδομάδες, δεν έχει την πλειοψηφία. Επομένως, πιστός στις δημοκρατικές αξίες (…) θα υποβάλω την παραίτησή μου στον πρόεδρο της Δημοκρατίας», τόνισε χαρακτηριστικά ο νεότερος μέχρι σήμερα πρωθυπουργός της χώρας συμπληρώνοντας, όμως, πως θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του για όσο χρειαστεί.

Την ίδια στιγμή, η Εθνική Συσπείρωση μπορεί τερμάτισε τρίτη, ωστόσο, σημείωσε τη μεγαλύτερη εκλογική της επιτυχία σε βουλευτικές εκλογές στην ιστορία της και αυξάνει σημαντικά το μερίδιο της εντός της γαλλικής εθνοσυνέλευσης. «Η νίκη μας, απλώς, καθυστέρησε», τόνισε η ηγέτιδα του κόμματος, Μαρίν Λεπέν. «Ατιμωτικές συμμαχίες στερούν από τον γαλλικό λαό μίας πολιτικής ανάκαμψης», υπογράμμισε, από την πλευρά του, ο επικεφαλής του κόμματος, Ζορντάν Μπαρντελά.

Η Γαλλία βαδίζει σε αχαρτογράφητα νερά. Άλλωστε η χώρα δεν έχει μάθει σε κυβερνήσεις συνεργασίας.

Κατά τον πρώην πρωθυπουργό της χώρας, Εντουάρντ Φιλίπ, μπορεί μία «συντριπτική πλειοψηφία» να είπε «όχι» στη λεπενική ακροδεξιά, δεν έδωσε όμως στην αριστερά την απαιτούμενη πλειοψηφία για να κυβερνήσει. Όπως εξήγησε, εναπόκειται στις κεντρώες δυνάμεις να επιδιώξουν μία συμφωνία, η οποία θα αποκαταστήσει τη σταθερότητα στη Γαλλία.

«Είμαστε μπροστά αλλά η εθνοσυνέλευση είναι διχασμένη. Θα πρέπει να συμπεριφερθούμε ως ενήλικες, (…) να κάνουμε διάλογο», επεσήμανε, από την πλευρά του, ο Ραφαέλ Γκλίκσμαν του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Και η μπάλα επιστρέφει πίσω στα χέρια του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος όπως ξεκαθάρισε, σύμφωνα με πηγές του Ελιζέ, θα περιμένει την τελική σύνθεση της εθνοσυνέλευσης ενόσω, ο ίδιος, ετοιμάζεται να μεταβεί στην Ουάσιγκτον για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Όλοι γνωρίζουν πως δεν θέλει να συνεργαστεί με τον Μελανσόν, κανείς δεν ξέρει όμως, με ασφάλεια, πώς θα καταφέρει να γλιτώσει από την άβολη πολιτική συγκατοίκηση μαζί του και ένας νέος γύρος έντασης ανοίγει στη Γαλλία.

