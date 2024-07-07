Exit polls: Η απόλυτη ανατροπή – Πρωτιά για την αριστερή συμμαχία – Καταποντίστηκε η Λεπέν

Ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό δείχνουν τα πρώτα επίσημα exit polls που φέρνουν στην πρώτη θέση την αριστερή συμμαχία Νέο Λαϊκό Μέτωπο, στη δεύτερη το κόμμα του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν με το κόμμα της Μαρίν Λεπέν να σημειώνει μεγάλες απώλειες και να καταλαμβάνει την τρίτη θέση.

Οπως μεταδίδει το Reuters, εάν το exit poll επιβεβαιωθεί, το γαλλικό κοινοβούλιο θα είναι διαιρεμένο σε τρεις μεγάλες ομάδες οι οποίες έχουν διαφορετική ατζέντα, ενώ δεν έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει ενδεχομένως σε μια περίοδο αστάθειας τη χώρα, εκτός κι αν η αριστερή συμμαχία καταφέρει να συνάψει συμφωνία συνεργασίας με κάποιο άλλο κόμμα.

Η αριστερή συμμαχία προβλέπεται ότι θα συγκεντρώσει 172 έως 215 έδρες, από τις συνολικά 577 έδρες του γαλλικού κοινοβουλίου, με βάση τις εκτιμήσεις του exit poll, οι οποίες συνήθως είναι αξιόπιστες, αναφέρει το Reuters.

Το αποτέλεσμα ωστόσο, όπως σημειώνει το Reuters, παραμένει απογοητευτικό για τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, του οποίου η κεντρώα συμμαχία σημειώνει απώλειες και καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, κερδίζοντας 150 με180 έδρες.

Ο μεγάλος ηττημένος του σημερινού δεύτερου γύρου ωστόσο αναδεικνύεται η Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν, που παρά τη νίκη του στον πρώτο γύρο των εκλογών έρχεται στην τρίτη θέση με 115 έως 1 55 έδρες.



Το κρίσιμο ερώτημα

Το ερώτημα που προκύπτει τώρα είναι πως η αριστερή συμμαχία και ο Μακρόν θα μπορούσαν να σχηματίσουν μια κυβέρνηση η οποία θα έχει τη στήριξη στο κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το προαναφερθέν σενάριο ενέχει αρκετά εμπόδια δεδομένου ότι ο Μακρόν έχει αποκαλέσει την “Ανυπότακτη Γαλλία” -που αποτελεί μεγάλο μέρος του Νέου Λαϊκού Μετώπου της Αριστέρας- εξτρεμιστικό κόμμα

Μελανσόν: Ζητάμε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης

Ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας και μέλος του συνασπισμού της αριστερής συμμαχίας, Ζαν-Λυκ Μελανσόν κάλεσε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να παραδεχτεί την ήττα του και να ζητήσει από το NFP να σχηματίσει νέα κυβέρνηση μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων εκτιμήσεων για το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, που φέρνουν πρώτο το Νέο λαϊκό Μέτωπο, χωρίς ωστόσο να καταφέρνει να κερδίσει απόλυτη πλειοψηφία.

Πηγή: skai.gr

