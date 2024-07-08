Σε πολιτικό και οικονομικό χάος η Γαλλία

Καμία πολιτική παράταξη ή συμμαχία δεν κατάφερε να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία στον β’ γύρο των γαλλικών εκλογών, γεγονός που αναμένεται να βυθίσει τη Γαλλία σε πολιτικό και οικονομικό χάος, σύμφωνα με το AP.

Αν και τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται αργά την Κυριακή ή νωρίς το πρωί της Δευτέρας, με βάση τα exit polls, ο -αντιδημοφιλής πλέον- Μακρόν, έχει χάσει τον έλεγχο του κοινοβουλίου. Εξάλλου, λίγο μετά την ανακοίνωση των exit polls ο Γάλλος πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Αττάλ δήλωσε πως το πρωί της Δευτέρας θα υποβάλλει στον Γάλλο πρόεδρο την παραίτησή του.

Η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση, της Μαρίν Λεπέν, αύξησε μεν κατά πολύ τον αριθμό των εδρών που είχε στο κοινοβούλιο, βρέθηκε όμως πολύ πίσω από τις εκτιμήσεις.

Η Γαλλία είναι πλέον αντιμέτωπη με εβδομάδες πολιτικών διαπραγματεύσεων οι οποίες θα καθορίσουν ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας. Ο Μακρόν, από την πλευρά του, βρίσκεται αντιμέτωπος με την προοπτική να ηγείται της χώρας μαζί με έναν πρωθυπουργό ο οποίος θα είναι αντιτίθεται στο μεγαλύτερο μέρος των πολιτικών του.

Τι δήλωσαν στο Reuters οικονομολόγοι και αναλυτές με αφορμή το exit poll

Simon Harvey, Επικεφαλής ανάλυσης συναλλάγματος, Monex Europe: Με βάση τα exit polls, φαίνεται ότι τα αντι-ακροδεξιά κόμματα έλαβαν μεγάλη στήριξη. Για τις αγορές πάντως το αποτέλεσμα δεν κάνει κάποια διαφορά. Το θέμα είναι πως θα υπάρχει μεγάλο κενό όσον αφορά τη δυνατότητα του γαλλικού κοινοβουλίου να νομοθετεί. Αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε είναι η αγορά των ομολόγων. Μπορεί να παρατηρήσουμε μια πτώση στις τιμές. Στην πραγματικότητα, δεν αναμένεται να δούμε κάποια σημαντική αντίδραση στις αγορές. Αν δούμε όμως, αυτό σημαίνει υψηλότερες αποδόσεις, πτώση για το ευρώ και πτώση για τις γαλλικές μετοχές. Η πραγματική ερώτηση είναι ποιος θα κυβερνήσει και ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας. Δεν αναμένεται να δούμε πολλά πράγματα στο πεδίο της δημοσιονομικής πολιτικής, ενώ θα διανύσουμε μια περίοδο όπου από πολιτικής πλευράς δεν θα μπορεί να γίνει κάτι σημαντικό.

Holger Schmieding, επικεφαλής οικονομολόγος, Berenberg: Το αποτέλεσμα με βάση τα exit polls είναι η μεγάλη ανακούφιση για την Ευρώπη, καθώς η ευρωσκεπτικιστή ακροδεξιά φαίνεται ότι εντέλει τα πήγε λιγότερο καλά απ’ ό,τι αναμενόταν. Η αριστερή συμμαχία ωστόσο, αν και πρώτη στις έδρες, δεν είναι καν κοντά στην απόλυτη πλειοψηφία και η Μαρίν Λεπέν είναι πολύ πίσω και πολύ μακριά από την πλειοψηφία. Έτσι, θα είναι δύσκολο για τη Γαλλία να σχηματίσει κυβέρνηση και το πιθανότερο σενάριο θα είναι μια προσπάθεια συμφωνίας μεταξύ της αριστεράς και του Γάλλου προέδρου. Αυτό σημαίνει πιθανότατα πως ο Μακρόν θα χρειαστεί να μετατοπίσει λίγο τις θέσεις του, ενώ η αριστερά θα έχει κάποια επιρροή στις πολιτικές της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιο πιθανό να δούμε αλλαγές στις υπάρχουσες μεταρρυθμίσεις παρά περαιτέρω μεταρρυθμίσεις. Το αποτέλεσμα πάντως είναι λιγότερο αρνητικό απ΄ ό,τι θα μπορούσε να είναι. Θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερο.

Jan von Gerich, Επικεφαλής αναλυτής αγορών, Nordea: Ενώ τα αποτελέσματα, με βάση τα exit polls, εξακολουθούν να εγείρουν πολλά ερωτήματα, οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι αρκετά πιθανό να τα υποδεχθούν με κάποια ανακούφιση. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν πως οι πιο μετριοπαθείς δυνάμεις κατάφεραν να συμμαχήσουν στον δεύτερο γύρο έναντι των ακραίων υποψηφίων, γεγονός που θα έχει επιπτώσεις και στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Τούτου λεχθέντος, το οικονομικό πρόγραμμα της αριστεράς είναι από πολλές απόψεις περισσότερο προβληματικό από της δεξιάς, και ενώ η αριστερά δεν θα μπορέσει να κυβερνήσει μόνη της, οι προοπτικές για τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας επιδεινώνονται. Επομένως, είναι λογικό να επικρατήσουν κάπως υψηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου στα γαλλικά περιουσιακά στοιχεία.

Ben Laidler, επικεφαλής στρατηγικής, Bradesco BBI: Προφανώς θα υπάρξει κάποια ανακούφιση από το γεγονός ότι η ακροδεξιά υποχώρησε περισσότερο απ’ ό,τι αναμενόταν. Από την άλλη, όμως, βρεθήκαμε προ της δυσάρεστης έκπληξης μιας αριστεράς που τα πήγε πολύ καλύτερα από ό,τι προβλεπόταν. Αυτό πιθανότατα θα βάλει τέλος στο ράλι του ευρώ και των γαλλικών μετοχών που είδαμε τις τελευταίες μέρες. Στην ουσία το αποτέλεσμα των εκλογών δημιουργεί περισσότερη αβεβαιότητα για τις αγορές. Πρέπει να τονίσουμε ωστόσο πως μεγάλο μέρος του ράλι στο ευρώ δεν έχει καμία σχέση με τι συνέβαινε στη Γαλλία. Είχε να κάνει περισσότερο με την αποδυνάμωση του δολαρίου στον απόηχο των σαφών ενδείξεων ότι η αμερικανική οικονομία επιβραδύνεται.

Πηγή: skai.gr

