Εκλογές στη Γαλλία: Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Σάντσεθ χαιρετίζει την «απόρριψη της άκρας δεξιάς»

Ο ισπανός πρωθυπουργός, ο σοσιαλιστής Πέδρο Σάντσεθ, εξέφρασε ικανοποίηση χθες Κυριακή για το γεγονός ότι η Βρετανία και η Γαλλία επέλεξαν «την απόρριψη της άκρας δεξιάς» και «τη σθεναρή δέσμευση υπέρ μιας κοινωνικής αριστεράς».

«Αυτή την εβδομάδα, δυο από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης επέλεξαν τον ίδιο δρόμο τον οποίο πήρε η Ισπανία πριν από έναν χρόνο», έκρινε ο κ. Σάντσεθ μέσω X, αναφερόμενος στις βουλευτικές εκλογές οι οποίες διεξήχθησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και κατόπιν στη Γαλλία τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

