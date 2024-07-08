Καθώς η συμμαχία του κατέλαβε τη δεύτερη θέση, πάνω από την άκρα δεξιά, στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέφυγε την πανωλεθρία που προέβλεπαν ειδήμονες μεν, όμως η συνέχεια αναγγέλλεται περίπλοκη — στο εσωτερικό, στο γαλλικό πολιτικό σκηνικό, καθώς και σε διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με ινστιτούτα δημοσκοπήσεων, ο συνασπισμός του προεδρικού κόμματος Renaissance και των κεντροδεξιών συμμάχων του αναμένεται να καταλάβει από 150 ως 180 έδρες στην Εθνοσυνέλευση, πίσω από τη συμμαχία της γαλλικής αριστεράς (171 ως 187). Αλλά, πάνω απ’ όλα, μπροστά από την άκρα δεξιά, το κόμμα Rassemblement national της Μαρίν Λεπέν, που για καιρό φερόταν να είναι φαβορί, όμως εντέλει ήρθε τρίτο, χάρη στο «δημοκρατικό μέτωπο» που συγκροτήθηκε ανάμεσα στους δυο γύρους.

Σε κάθε περίπτωση, το στρατόπεδο των μακρονιστών, το οποίο διέθετε σχετική πλειοψηφία 250 εδρών στη γαλλική εθνική αντιπροσωπεία, υπέστη μείωση της ισχύος του. Κι ο αρχηγός του, ο οποίος απολάμβανε αφότου ανέλαβε την προεδρία το 2017 εξουσία στην πράξη αναμφισβήτητη, απώλεσε την αύρα του.

Ο αρχηγός του κράτους υπέστη τις συνέπειες της απογοήτευσης, αν όχι της οργής, των ίδιων των πιστών του, αφού αποφάσισε τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης την 9η Ιουνίου κατ’ ουσία μόνος του, μετά την οδυνηρή ήττα της παράταξής του στις ευρωεκλογές. Και πλέον ο «κάθετος» τρόπος που ασκεί την εξουσία επικρίνεται ανοικτά. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός του Γκαμπριέλ Ατάλ, που διεξήγαγε την εκστρατεία και μπορεί να πιστωθεί εν μέρει το αποτέλεσμα, δήλωσε χθες ότι «αυτή τη διάλυση δεν την επέλεξα», πάντως «αρνήθηκα να την υποστώ».

Ο κ. Μακρόν, που θύμιζε λίγο καιρό πριν από την επανεκλογή του το 2022 ότι η Γαλλία δεν έχει «κοινοβουλευτικό σύστημα», θα χρειαστεί στο εξής να συνθέτει με πολιτικούς αντιπάλους του, χωρίς τους οποίους δεν θα είναι εφικτή καμιά πλειοψηφία, ούτε καν σχετική.

Μολαταύτα, ήταν αισθητή μια κάποια ανακούφιση στο προεδρικό στρατόπεδο. «Η κεντρώα παράταξη είναι ακόμη όντως ζωντανή», εξηγούσαν πηγές στο περιβάλλον του αρχηγού του κράτους, τονίζοντας ταυτόχρονα πως απαιτείται «σύνεση» στην ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Αντίθετα με όσα λογάριαζε το Ελιζέ, η γαλλική αριστερά δεν διχάστηκε, τουλάχιστον όσο πλησίαζαν οι εκλογές, απεναντίας αποδείχθηκε συσπειρωμένη, υπό το λάβαρο του Νέου Λαϊκού Μετώπου.

Ενώ ο γάλλος πρόεδρος, ο οποίος υποσχόταν να δώσει αγώνα εναντίον των «άκρων» όταν εκλεγόταν το 2017, βλέπει τη δεύτερη και τελευταία πενταετία του να σπιλώνεται από την ιστορική άνοδο της άκρας δεξιάς (από 134 ως 152 έδρες).

Θα στραφούν οι μακρονιστές στην αριστερά, η οποία διεκδικεί εντολή σχηματισμού κυβέρνησης αλλά δεν έπαψε να τους επιτίθεται κατά τη διάρκεια των εκστρατειών ενόψει ευρωεκλογών και του πρώτου γύρου των βουλευτικών εκλογών;

Το προεδρικό στρατόπεδο θα «θέσει προϋποθέσεις σε κάθε συζήτηση» ενόψει του σχηματισμού νέας πλειοψηφίας, προειδοποίησε ο επικεφαλής της Αναγέννησης, ο Στεφάν Σεζουρνέ, επιμένοντας στον λαϊκό χαρακτήρα του κράτους, στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, στην υποστήριξη στην Ουκρανία. Διαμηνύοντας πως «ο Ζαν-Λικ Μελανσόν και ορισμένοι από τους συμμάχους δεν θα (μπορέσουν να) κυβερνήσουν τη Γαλλία».

Ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI, παράταξη ενταγμένη στη συμμαχία της γαλλικής αριστεράς), ο κ. Μελανσόν, προκαλεί απέχθεια στους κεντρώους. Η παράταξή του έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα από μερίδα του γαλλικού πολιτικού σκηνικού πως φλερτάρει με τον «αντισημιτισμό».

Οι γκολιστές δεξιοί, το κόμμα les Républicains (LR), φάνηκαν να βροντάνε την πόρτα στο ενδεχόμενο συμμαχίας με τους μακρονιστές. «Για εμάς δεν θα υπάρξει ούτε συμμαχία, ούτε συμβιβασμός», συνόψισε ο Λοράν Βοκιέ, μορφή της παράταξης.

Οι χθεσινές εκλογές ενδέχεται εξάλλου να αποδυναμώσουν τον αρχηγό του γαλλικού κράτους στη διεθνή σκηνή. Οι επιδόσεις της άκρας δεξιάς στον πρώτο γύρο έβαλαν τη Γαλλία κάτω από το φως των προβολέων, με ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να μην κρύβουν την ανησυχία τους, άλλες όμως, όπως αυτή της Ιταλίας υπό την Τζόρτζα Μελόνι, να εκφράζουν το έντονο ενδιαφέρον τους, σε μια ΕΕ στην οποία θα προεδρεύει ως τον Δεκέμβριο ο ούγγρος δεξιός εθνικιστής πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν.

Από την πλευρά της, η Μόσχα συνεχάρη ανοικτά την άκρα δεξιά μετά τις επιδόσεις της στον πρώτο γύρο.

Μεθαύριο Τετάρτη ο Εμανουέλ Μακρόν θα συμμετάσχει στη σύνοδο του NATO στην Ουάσιγκτον έχοντας μαζί του, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τους απερχόμενους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, δηλαδή τους Στεφάν Σεζουρνέ και Σεμπαστιέν Λεκορνού.

«Ο φόβος» ήταν και παραμένει πως η Γαλλία θα είναι «μπλοκαρισμένη, απούσα, αντιπαραγωγική σε πολύ δύσκολη στιγμή διεθνώς», εκτιμούσε την Παρασκευή η Κλαούντια Μαγιόρ του γερμανικού ινστιτούτου διεθνών υποθέσεων και ασφαλείας (SWP) στο Βερολίνο.

«Τι κάνουμε αν κάποιος από τους ηγέτες, ομολογουμένως δύσκολος, δεν είναι πια εκεί ή γίνεται αντιπαραγωγικός;» διερωτήθηκε. «Αν όλα πάνε στραβά, θα βρεθούμε με τον (Ντόναλντ) Τραμπ (στην προεδρία των ΗΠΑ), την άκρα δεξιά (κυρίαρχη) στην ανατολική Γερμανία, τον Όρμπαν στην προεδρία της ΕΕ και τη Γαλλία σε χάος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

