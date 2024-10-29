Η αντιτρομοκρατική εισαγγελία της Βοσνίας ανακοίνωσε σήμερα ότι διεξάγει έρευνα για την εμπλοκή «ριζοσπαστικών θρησκευτικών οργανώσεων» στην πρόσφατη δολοφονία ενός αστυνομικού από έναν 14χρονο που φέρεται ότι φοιτούσε σε «κορανική σχολή».

Ο 52χρονος αστυνομικός δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι την περασμένη Πέμπτη μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Μποσάνσκα Κρούπα, μιας ήσυχης κοινότητας 11.000 κατοίκων που απέχει 300 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Σαράγιεβο.

Ο δράστης είναι ένας μαθητής λυκείου που, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, σύχναζε σε μια ανεπίσημη «κορανική σχολή» την οποία διευθύνουν μέλη ενός ισλαμιστικού κινήματος. Ο έφηβος τραυμάτισε έναν δεύτερο αστυνομικό προτού συλληφθεί. Έχει τεθεί υπό προσωρινή κράτηση 30 ημερών.

Η έρευνα της αντιτρομοκρατικής εισαγγελίας επικεντρώνεται σε «μη θεσμικές, ριζοσπαστικές θρησκευτικές ενώσεις, για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ότι συνδέονται με αυτήν την τρομοκρατική ενέργεια».

Σύμφωνα με τον δημοσιογραφικό ιστότοπο BIRN BiH, που ειδικεύεται σε δικαστικά θέματα, ένας δικαστής του Κρατικού Δικαστηρίου ζήτησε τη διενέργεια έρευνας σε βάρος πέντε υπόπτων. Οι τρεις από αυτούς έχουν τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό και στους άλλους δύο απαγορεύτηκε να φύγουν από την Μποσάνσκα Κρούπα. Τα πρόσωπα αυτά πιστεύεται ότι συνδέονται με τον «προσηλυτισμό» του ανηλίκου που διέπραξε την τρομοκρατική ενέργεια.

Στο πλαίσιο έρευνας που διενεργήθηκε την περασμένη Παρασκευή στην Μποσάνσκα Κρούπα και τη γειτονική πόλη Μπίχατς, η αστυνομία συνέλαβε οκτώ υπόπτους αλλά οι τρεις από αυτούς αφέθηκαν ελεύθεροι. Κατασχέθηκαν επίσης όπλα, πυρομαχικά, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σκληροί δίσκοι, μετρητά και έγγραφα με κείμενα γραμμένα στα αραβικά.

Η εισαγγελέας Μερίμα Μεσάνοβιτς είπε ότι η πράξη του 14χρονου χαρακτηρίζεται τρομοκρατική ενέργεια επειδή το κίνητρό του ήταν να επιτεθεί σε ένα αστυνομικό τμήμα για να εκφοβίσει τον πληθυσμό.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, όλοι οι ύποπτοι είναι «μέλη ή εκπαιδευτικοί» στην «κορανική σχολή» της Μποσάνσκα Κρούπα. Ο ένας από αυτούς είναι πολιτικός υπάλληλος στο αστυνομικό τμήμα όπου διαπράχθηκε το έγκλημα.

Περίπου οι μισοί από τους 3,5 εκατομμύρια κατοίκους της Βοσνίας είναι μουσουλμάνοι. Οι υπόλοιποι είναι Ορθόδοξοι ή Καθολικοί χριστιανοί. Αν και οι περισσότεροι Βόσνιοι ασκούν με μετριοπάθεια και ανεκτικότητα τα θρησκευτικά καθήκοντά τους, ορισμένοι πιστοί έχουν ενταχθεί σε κινήματα που προωθούν το ριζοσπαστικό Ισλάμ. Περίπου 250-300 Βόσνιοι έφυγαν μεταξύ 2012-16 στη Συρία και το Ιράκ για να ενταχθούν στο Ισλαμικό Κράτος. Το 25% από αυτούς ήταν γυναίκες και το 20% παιδιά, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

