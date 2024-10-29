Λογαριασμός
Ισραήλ: Τέσσερις ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στη διάρκεια επιχείρησης στη Γάζα

Ανήλθε σε 776 ο αριθμός των ισραηλινών στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023

IDF

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν ότι τέσσερις στρατιώτες σκοτώθηκαν σήμερα και ένας αξιωματικός τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, βρήκαν τον θάνατο σε μάχη στην περιοχή Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Κατόπιν τούτου, ανήλθε σε 776 ο αριθμός των ισραηλινών στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

