Βολιβία: Τουλάχιστον 13 τραυματίες σε συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και υποστηρικτών του πρώην προέδρου

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις που ξέσπασαν σήμερα μεταξύ αστυνομικών και υποστηρικτών του πρώην προέδρου Έβο Μοράλες, οι οποίοι είχαν αποκλείσει δρόμο κοντά στην πόλη Μαϊράνα της κεντρικής Βολιβίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Συνολικά, διακομίστηκαν 13 τραυματίες, εκ των οποίων 12 αστυνομικοί και ένας πολίτης», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η Μαρία Χιμένα Βεϊσάγκα, γιατρός σε νοσοκομείο της Σάντα Κρους.

Ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Έβο Μοράλες ζήτησε σήμερα να διεξαχθεί έρευνα από τις περιφερειακές αρχές για την καταγγελλόμενη απόπειρα δολοφονίας του, την Κυριακή, στην περιοχή Κοτσαμπάμπα της κεντρικής Βολιβίας. «Σκηνοθετημένη» τη χαρακτήρισε η κυβέρνηση.

«Απαιτούμε μια διεθνή και ανεξάρτητη έρευνα», έγραψε ο Μοράλες σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), κάνοντας αναφορά στην Κοινότητα Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC) και στην Μπολιβαριανή Συμμαχία για τους Λαούς της Αμερικής (ALBA).

Ο Έβο Μοράλες, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Βολιβίας από το 2006 έως το 2019, κατήγγειλε ότι το αυτοκίνητό του έγινε στόχος ένοπλης επίθεσης την Κυριακή στην περιοχή Τσαπάρε, κατηγορώντας ειδικούς πράκτορες των βολιβιανών υπηρεσιών ασφαλείας ότι επιχείρησαν να τον δολοφονήσουν.

Η κυβέρνηση έδωσε μια εντελώς διαφορετική εκδοχή και ισχυρίζεται ότι αυτοκινητοπομπή του Μοράλες δεν σταμάτησε σε έλεγχο της Δίωξης Ναρκωτικών και κάποιοι άνοιξαν πυρ, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό. Ο υπουργός Εσωτερικών Εντουάρντο ντελ Καστίγιο χαρακτήρισε «σκηνοθετημένο» το συμβάν.

Σήμερα, ο Έβο Μοράλες πέρασε στην αντεπίθεση και κατηγόρησε ευθέως τον υπουργό ότι ήθελε να τον σκοτώσει. «Οργάνωσε και διέταξε την επιχείρηση», υποστήριξε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Το περιστατικό επιδεινώνει την πολιτική κρίση στη Βολιβία, όπου εδώ και τρεις εβδομάδες υποστηρικτές του Έβο Μοράλες έχουν αποκλείσει κεντρικούς δρόμους της χώρας, ζητώντας την παραίτηση του προέδρου Άρσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

