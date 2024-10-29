Η ισραηλινή κυβέρνηση εξετάζει ένα σχέδιο που έχει ήδη κατατεθεί για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τη Χεζμπολάχ ή για την επέκταση της χερσαίας επιχείρησης στο νότιο Λίβανο, όπως αναφέρουν ισραηλινά μέσα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μια ομάδα με επικεφαλής τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ έχει συντάξει σχέδιο με τους προτεινόμενους όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης, καλώντας μάλιστα την κυβέρνηση να προσπαθήσει να το κάνει, αξιοποιώντας τα στρατιωτικά επιτεύγματα του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ τις τελευταίες εβδομάδες.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ο Μπένιαμιν Νετανιάχου έχει συγκαλέσει συμβούλιο ασφαλείας που διαβουλεύεται επί του ζητήματος. Σε αυτό εκτός από τον ίδιο και τον Ντέρμερ συμμετέχουν ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, ο αρχηγός του επιτελείου των IDF Χέρζι Χαλεβί, ο αρχηγός της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα και ο επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ρόνεν Μπαρ.

Τα ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι ο Χαλέβι υποστηρίζει ένθερμα τον τερματισμό των μαχών μέσω διαπραγματεύσεων και ότι υπάρχει η πεποίθηση ότι στην παρούσα φάση υπάρχει η δυνατότητα για συμφωνία στον Λίβανο, που θα αποτελέσει μια ξεχωριστή διαδικασία από εκείνη της Γάζας.

Η πρόταση της ομάδας Ντέρμερ, η οποία συντάχθηκε με τη συμβολή της υπηρεσίας ασφαλείας και του Υπουργείου Εξωτερικών, περιλαμβάνει:

Μια βελτιωμένη έκδοση του ψηφίσματος 1701 του ΟΗΕ (με το οποίο έληξε ο πόλεμος του Λιβάνου το 2006), που θα απαιτεί από τους μαχητές της Χεζμπολάχ να αποσυρθούν βόρεια του ποταμού Λιτάνι

Ισχυρή ανάπτυξη του Λιβανικού Στρατού στα σύνορα

Ένας διεθνής μηχανισμός εποπτείας και επιβολής των συμφωνηθέντων όρων

Εγγυημένη ελευθερία επιχειρήσεων των IDF εάν υπάρχουν «απειλές που πρέπει να εξαλειφθούν»

Πρόληψη για τον μη επανεξοπλισμό της Χεζμπολάχ στο μέλλον

Κατάπαυση του πυρός 60 ημερών κατά την οποία θα οριστικοποιηθεί η συμφωνία

Τα ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι δεν είναι σαφές εάν ο Νετανιάχου θα επιλέξει να υιοθετήσει την πρόταση του Ντέρμερ, ενός από τους πιο έμπιστους συμβούλους του ισραηλινού πρωθυπουργού. Ο Νετανιάχου φέρεται να είχε διαβουλευτεί προηγουμένως με τους υπουργούς, συμπεριλαμβανομένου του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.



Πηγή: skai.gr

