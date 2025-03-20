Βόρεια Μακεδονία: Συνελήφθη ο δήμαρχος του Κότσανι

Συνελήφθησαν πριν από λίγο, ο προ δύο ημερών παραιτηθείς δήμαρχος του Κότσανι, Λιούπτσο Παπάζοφ, όπως και άλλα δύα άτομα που είχαν διατελέσει τα προηγούμενα χρόνια δήμαρχοι της πόλης αυτής.

Φέρονται να γνώριζαν πως το νυχτερινό κλαμπ στο οποίο τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής ξέσπασε πυρκαγιά από την οποία 59 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λειτουργούσε παράνομα όλα τα τελευταία δέκα χρόνια που υφίσταται και κάλυπταν την παρανομία αυτή.

Στο «σκοτάδι» πολλά σπίτια

Μεγάλο μέρος των κατοικιών στη Βόρεια Μακεδονία είναι αυτή την ώρα στο «σκοτάδι».

Συγκεκριμένα μία οργάνωση φοιτητών της Βόρειας Μακεδονίας που ονομάζεται «Φοιτητική Ολομέλεια» καλεί τους πολίτες της χώρας να μείνουν απόψε, από τις 20:00 έως 21:00 τοπική ώρα (21:00 με 22:00 ώρα Ελλάδας) στα σπίτια τους και να κλείσουν τα φώτα.

«Σας καλούμε όλους - σε κάθε πόλη, χωριό, οικισμό και γειτονιά - να δείξουμε το σκοτάδι που μας έχει τυλίξει και να μείνουν οι δρόμοι άδειοι. Ας μιλήσει η σιωπή, προς τιμή και μνήμη αυτών που έφυγαν τόσο νωρίς», αναφέρεται ακόμη στο κάλεσμα της οργάνωσης που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η φοιτητική αυτή πρωτοβουλία εκδηλώνεται στη μνήμη των 59 θυμάτων από την πυρκαγιά στο Κότσανι. Σήμερα έγιναν οι κηδείες των θυμάτων της τραγωδίας αυτής που βύθισε τη Βόρεια Μακεδονία στο πένθος.

Μεγάλο μέρος του κόσμου στη χώρα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.