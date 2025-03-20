Σύνοδος Κορυφής: Το νέο πλαίσιο για το μεταναστευτικό

Στο επίκεντρο της Κρίσιμης Συνόδου Κορυφής, στις Βρυξέλλες, βρίσκεται και το μεταναστευτικό με το νέο αυστηρότερο πλαίσιο που «θέτουν επί τάπητος» οι 27 να ικανοποιεί ως φαίνεται την Αθήνα.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται τον Ιούνιο ωστόσο η Αθήνα εκφράζει την θετική της στάση καθώς στο πλαίσιο περιλαμβάνεται τόσο η αυστηρή φύλαξη των συνόρων που αφορά άμεσα τη χώρα μας όσο και οι επιστροφές, παράμετρος που έθεσε ως προτεραιότητα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην νέα ηγεσία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής στην Αθήνα.

Η σύνοδος ξεκίνησε παρουσία και του Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτιέρες, στον οποίον ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε ευχαριστίες για τις προσπάθειες επανέναξης του διαλόγου για την επίλυση του Κυπριακού.

Παράλληλα του τόνισε την ανησυχία του για τις φρικαλεότητες εναντίον Χριστιανικών πληθυσμών στη Συρία, που «ήρθαν στο φως» της δημοσιότητας.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως όποια άρση διαφόρων περιορισμών από την ΕΕ θα πρέπει να γίνει σταδιακά και με πολύ αυστηρά κριτήρια.



