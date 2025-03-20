Ινδονησία: Εξερράγη το ηφαίστειο Λεβοτόμπι-Λάκι-Λάκι

Ένα ηφαίστειο της ανατολικής Ινδονησίας, στο τουριστικό νησάκι Φλόρες, ενεργοποιήθηκε και πάλι το βράδυ της Πέμπτης και οι αρχές αύξησαν το επίπεδο του συναγερμού στο μέγιστο.

Η έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι, ύψους 1.703 μέτρων, κράτησε 11 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. Οι στάχτες που εκτοξεύτηκαν έφτασαν σε ύψος 8.000 μέτρων πάνω από την κορυφή του, ανέφερε η υπηρεσία ηφαιστείων της Ινδονησίας.

Η έκρηξη ξεκίνησε στις 22.56, τοπική ώρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στα γειτονικά χωριά, όμως η υπηρεσία προειδοποίησε τους κατοίκους ότι υπάρχει κίνδυνος ηφαιστειακής λάσπης, λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων.

Lewotobi volcano in Indonesia has produced a very large explosion. Listen to the video, you can hear lapilli/ash hitting roofs and the ground.... 🔊👀



📹 Oztha Zg/FB pic.twitter.com/2AxMCKgz5n — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 20, 2025

Η έκρηξη συνοδευόταν από ισχυρούς κρότους που ακούστηκαν μέχρι την πόλη Μαουμέρε, η οποία απέχει περισσότερα από 80 χιλιόμετρα από το ηφαίστειο, καθώς και στην περιοχή Λαραντούκα, 50 χλμ. δυτικά του βουνού.

Οι αρχές έχουν απαγορεύσει την πρόσβαση σε ακτίνα 7-8 χιλιομέτρων γύρω από το ηφαίστειο. Το Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι είχε ενεργοποιηθεί ξανά τον περασμένο Νοέμβριο. Τότε, σκοτώθηκαν εννέα άνθρωποι, ακυρώθηκαν δεκάδες διεθνείς πτήσεις προς το τουριστικό νησί Μπαλί και χιλιάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα χωριά τους. Η ονομασία «Λάκι-Λάκι» σημαίνει «άνδρας» στα ινδονησιακά. Το Λάκι-Λάκι έχει και ένα «δίδυμο», αλλά πιο ήσυχο ηφαίστειο, η ονομασία του οποίου σημαίνει «γυναίκα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.