Τρεις ημέρες έχουν περάσει από την πολύνεκρη πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο της επαρχιακής πόλης Κότσανι στη Βόρεια Μακεδονία. Οι αρχές έχουν αναγνωρίσει τα πτώματα των 59 θυμάτων. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι τραυματίες και εγκαυματίες φτάνουν πλέον τους 196- μεταξύ αυτών 20 ανήλικοι. Ήδη έχουν προφυλακιστεί 16 ύποπτοι για παρανομίες ή παραλείψεις όσον αφορά την κατασκευή του χώρου και τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας.



Μετά το πένθος, εντείνεται η δημόσια συζήτηση για την απόδοση ευθυνών. Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Χρίστιαν Μίτσκοτσκι υπόσχεται να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν οι ένοχοι. «Το είπα χθες και θα το επαναλάβω» λέει ο Μίτσκοτσκι, «δεν θα δείξουμε έλεος. Όποιος κι αν είναι, σε όποια εθνότητα και αν ανήκει, σε όποιο πολιτικό κόμμα και αν ανήκει, αυτό που έγινε ήταν χειρότερο από έγκλημα. Θα έλεγα ότι ήταν μία μαζική δολοφονία, την οποία κάποιος επέτρεψε για λόγους χρηματισμού και διαφθοράς».

«Παρανομίες σε σχέση με αδειοδοτήσεις»

Ποιον υποδεικνύει ως υπεύθυνο άραγε ο πρωθυπουργός Μίτσκοτσκι; Ο υπουργός Εσωτερικών Πάντσε Τόσκοφσκι υποστηρίζει ότι έχουν ήδη καταθέσει για την υπόθεση 72 μάρτυρες, ότι η Οικονομική Αστυνομία πραγματοποιεί έλεγχο στην αρμόδια δημοτική Αρχή του Κότσανι και ότι υπάρχουν υποψίες για εμπλοκή υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομίας σε «παράνομες δραστηριότητες που αφορούν αδειοδοτήσεις». Την έρευνα ανέλαβαν αστυνομικοί που έχουν έρθει από τα Σκόπια, έτσι ώστε να εμπλέκονται όσο το δυνατόν λιγότεροι τοπικοί παράγοντες.



Η πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής στο- ιδιαίτερα δημοφιλές στη νεολαία- νυχτερινό κέντρο Pulse, στη διάρκεια συναυλίας hip hop, ενώ εκατοντάδες νέοι συνωστίζονταν σε περιορισμένο χώρο. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, στο νυχτερινό κέντρο βρίσκονταν εκείνη την ώρα τουλάχιστον 500 άνθρωποι, ενώ επισήμως είχαν πωληθεί μόλις 250 εισιτήρια. Επιπλέον, η άδεια λειτουργίας του κέντρου ήταν πλαστή και το κτίριο δεν είχε τις προβλεπόμενες από τον νόμο εξόδους κινδύνου ούτε διέθετε αρκετούς πυροσβεστήρες. Η Εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για «διαφθορά» και «δωροδοκία». «Χρειάζονται άμεσες και βαθιές τομές στο σύστημα» προειδοποιεί ο πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών, Αλεξάνταρ Νικολόφσκι.

«Θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε…»

Στο Κότσανι ο δήμαρχος έχει παραιτηθεί από τη Δευτέρα. Ο κόσμος δεν μπορεί ακόμη να συλλάβει το μέγεθος της καταστροφής και την ανικανότητα των «αρμοδίων». Ο Μίνο Γκοτσέφσκι, κάτοικος της πόλης, εκφράζει την αγανάκτησή του, μιλώντας στο πρακτορείο AP. «Το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι δεν λύνουμε κανένα πρόβλημα» τονίζει. «Κάνουν ανακοινώσεις στα χαρτιά, μιλάνε στην τηλεόραση και την επόμενη μέρα πάλι τα ίδια… Χρειάζονται ριζικές αλλαγές».



Θλίψη και οδύνη εκφράζει και ο Μπράνκο Μπογκατίνοφ, πατέρας δύο παιδιών. «Είναι μία τραγωδία, ήταν όλοι τους παιδιά μας», λέει. «Τα δικά μου παιδιά είναι στη Γερμανία, όλη αυτή η κατάσταση τους ανάγκασε να φύγουν. Έχουν πάει σε αυτό το νυχτερινό κέντρο, όχι τώρα, αλλά όταν ήταν ακόμη φοιτητές. Θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε…»



Πηγές: APTN, AFP, dpa

