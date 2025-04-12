Η αστυνομία της Βόρειας Μακεδονίας προχώρησε σήμερα στη σύλληψη 23 ακόμη ατόμων, οι οποίοι φέρονται να είχαν εμπλοκή σχετικά με την παράνομη λειτουργία νυχτερινού κλαμπ στην πόλη Κότσανι, στο οποίο τα ξημερώματα της 16ης Μαρτίου ξέσπασε πυρκαγιά όπου 61 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους νεαρής ηλικίας, έχασαν τη ζωή τους και περίπου άλλοι 200 τραυματίστηκαν.

Το προηγούμενο διάστημα η αστυνομία της Βόρειας Μακεδονίας είχε συλλάβει 33 άτομα τα οποία κρατούνται προσωρινά.

Μεταξύ των συλληφθέντων σήμερα είναι τρεις πρώην υπουργοί Οικονομίας (εκ των οποίων ένας είναι σήμερα πρέσβης της Βόρειας Μακεδονίας στη Νορβηγία) και ο νυν και ο πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας. Ο τελευταίος είναι σήμερα υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου, αρμόδιος για την ένταξη και την εφαρμογή της Στρατηγικής για τη Συμπερίληψη των Ρομά 2022-2030.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή στο Κότσανι, ο οποίος θα αποφασίσει για την προσωρινή κράτησή τους ή όχι.

Οι τρεις πρώην υπουργοί Οικονομίας που συνελήφθησαν σήμερα προέρχονται από τις τάξεις του μεγαλύτερου και αντιπολιτευόμενου αλβανικού κόμματος DUI στη Βόρεια Μακεδονία, του οποίου ηγείται ο Αλί Αχμέτι. Από τις τάξεις του κόμματος αυτού προέρχεται και ένας ακόμη πρώην υπουργός Οικονομίας της χώρας, ο οποίος συνελήφθη τις πρώτες ημέρες μετά το τραγικό συμβάν στο Κότσανι. Ουσιαστικά συνελήφθησαν όλοι οι υπουργοί Οικονομίας της χώρας από το 2012 που λειτουργούσε το νυχτερινό κλαμπ, όχι όμως και ο σημερινός, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιούνιο του 2024 και προέρχεται από τις τάξεις του συγκυβερνώντος αλβανικού συνασπισμού "VLEN" (Αξίζει).

Το υπουργείο Οικονομίας εκδίδει τις άδειες λειτουργίας για τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το κλαμπ "Pulse" στο Κότσανι στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά λειτουργούσε με πλαστογραφημένη άδεια, με γνήσια όμως σφραγίδα του υπουργείου Οικονομίας.

Το κόμμα του Αλί Αχμέτι, σχολιάζοντας τις συλλήψεις μελών του έκανε λόγο για «άνευ προηγουμένου επίθεση κατά των Αλβανών» στη Βόρεια Μακεδονία, καταλογίζοντας ως υπεύθυνους τον πρωθυπουργό της χώρας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, και τον υπουργό Εσωτερικών, με στόχο, όπως ανέφερε το κόμμα αυτό, την αποποίηση των ευθυνών που τους αναλογούν για το συμβάν στο νυχτερινό κλαμπ και την περιθωριοποίηση του αλβανικού στοιχείου στη χώρα.

Το DUI πρόσθεσε ότι «θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει τη συνέχιση αυτής της επίθεσης κατά των Αλβανών και για να εξασφαλίσει δικαιοσύνη για τον αλβανικό λαό στη χώρα».

Το κόμμα του Αλί Αχμέτι συμμετείχε σε όλες τις κυβερνήσεις συνασπισμού της χώρας όλα τα προηγούμενα 20 χρόνια. Στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Βόρεια Μακεδονία τον Μάιο του 2024, ο συνασπισμός VLEN κατέλαβε 14 έδρες, ενώ ο συνασπισμός υπό το κόμμα DUI του Αλί Αχμέτι εξασφάλισε 18 έδρες. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός της χώρας και αρχηγός του δεξιού κόμματος VMRO-DPMNE, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, επέλεξε ως εταίρο του στην κυβέρνηση από το αλβανικό πολιτικό μπλοκ τον συνασπισμό VLEN, ισχυριζόμενος ότι το DUI, που όλα τα προηγούμενα 20 χρόνια συμμετείχε στις κυβερνήσεις συνασπισμού της χώρας είχε μετατραπεί σε «καθεστώς» και αποτελούσε συνώνυμο της εκτεταμένης διαφθοράς στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

