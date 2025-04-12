Βρετανία: Οι συναντήσεις των Βρυξελλών στη ζυγαριά

Το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή ηγείται δύο «μετώπων» σε σχέση με την Ουκρανία. Από τη μία είναι ο «Συνασπισμός των Προθύμων», στον οποίο έχει τεθεί επικεφαλής μαζί με την Γαλλία, και από την άλλη η «Ομάδα Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας», στην οποία ανέλαβε ηγετικό ρόλο μαζί με τη Γερμανία.



Και οι δύο αυτές συμμαχίες πραγματοποίησαν συναντήσεις την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή δεκάδων χωρών. Τα συμπεράσματα ωστόσο σήμερα, μετά τις διήμερες επαφές, είναι ανάμεικτα, με αρκετούς σχολιαστές να επικρίνουν ότι δε γίνονται ξεκάθαρα βήματα, ούτε λαμβάνονται γενναίες αποφάσεις.

Η Βρετανία αποφασισμένη για την Ουκρανία

Η Πέμπτη είχε στο μενού τη συνάντηση των υπουργών Άμυνας 30 χωρών, το λεγόμενο «Συνασπισμό των Προθύμων», οι οποίοι και συζήτησαν ξανά το ενδεχόμενο εγκατάστασης ξένων δυνάμεων στην Ουκρανία για τη διασφάλιση μίας διαρκούς ειρήνης.



Ο Βρετανός υπουργός, Τζον Χίλεϊ, κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, δήλωσε ότι δεν οραματίζεται μια ειρηνευτική δύναμη «που θα διαχώριζε τις δύο αντικρουόμενες δυνάμεις στη γραμμή του μετώπου», αλλά κομβικό σημείο του πλάνου θα ήταν η ενίσχυση των Ουκρανικών δυνάμεων.



Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες, όπως εκείνη της επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας στο ραδιόφωνο του BBC. Όπως επεσήμανε, «αν έχουμε τέτοιες δυνάμεις επί εδάφους, τότε ποιος είναι ο στόχος; Παρακολουθούν; Είναι αποτρεπτικές; Διατηρούν την ειρήνη; Πολεμούν; Εννοώ, ποιος θα μπορούσε να είναι ο στόχος; Αυτό δεν είναι ξεκάθαρο».



Με αυτή τη δήλωση, υπογράμμισε ότι διατηρεί αμφιβολίες για την εξαγωγή αποφάσεων, στη βάση των συζητήσεων που πραγματοποιούνται, με την απάντηση του Βρετανού υπουργού Άμυνας Χίλεϊ να είναι σε αυστηρό τόνο: «η ΕΕ δεν είναι μέρος αυτού του σχεδιασμού» και να προσθέτει ότι τα πλάνα της συμμαχίας είναι και «πραγματικά» και «καλά προχωρημένα».

Ουκρανία όπως Βερολίνο μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο;

Την ίδια ώρα, μια συνέντευξη στους Times του Λονδίνου του ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ, τάραξε ακόμα περισσότερο τα νερά.



Ο Κέλογκ παρουσιάζεται να προτείνει, ότι οι αποφάσεις για την Ουκρανία «θα μπορούσαν να μοιάζουν με αυτό που συνέβη στο Βερολίνο μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο», δηλαδή «βρετανικά και γαλλικά στρατεύματα θα μπορούσαν να αναλάβουν ζώνες ελέγχου, ως ένα μέρος μιας κατασταλτικής δύναμης στα δυτικά της Ουκρανίας και ο ρωσικός στρατός θα μπορούσε να παραμείνει στην κατεχόμενη ανατολική πλευρά».



Αν και ο ίδιος αργότερα αρνήθηκε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσα είπε, δηλώνοντας ότι η βρετανική εφημερίδα παρερμήνευσε τα λόγια του, η ζημιά ήδη είχε γίνει, αποκαλύπτοντας το περίγραμμα μιας αμερικανικής λύσης στο Ουκρανικό.

Η απουσία του Αμερικανού υπουργού Άμυνας

Την Παρασκευή, στη συνάντηση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας (UDCG) συμφωνήθηκε επιπλέον στρατιωτική βοήθεια για το Κίεβο ύψους 21 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τον Χίλεϊ να υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα στην Μόσχα.



Στο εσωτερικό, το κόμμα των Φιλελευθέρων (Lib Dems) σχολίασε ότι το πακέτο στήριξης που ανακοινώθηκε «θα κάνει μικρή διαφορά» και κάλεσε τη βρετανική κυβέρνηση να δεσμεύσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στη χώρα, έτσι ώστε να χρηματοδοτήσει επιπλέον την Ουκρανία.



Στο εξωτερικό, σχολιάστηκε επικριτικά η συμμετοχή του υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ… ηλεκτρονικά. Όπως απάντησαν, από κοινού οι συνδιοργανωτές, Βρετανός και Γερμανός υπουργός Άμυνας, ηλεκτρονικά συμμετείχε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον Γερμανό Μπόρις Πιστόριους να τονίζει, ότι η απουσία του Αμερικανού ομόλογού του ήταν περισσότερο θέμα «προγράμματος» και όχι «προτεραιοτήτων».



