Σε «θετικό και εποικοδομητικό» κλίμα πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες επαφές ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν.

Οι αντιπροσωπείες των δύο κρατών ταξίδεψαν στο Ομάν, όπου έθεσαν στην ουσία το πλαίσιο των συζητήσεων, οι οποίες θα συνεχιστούν από την επόμενη κιόλας εβδομάδα. Όπως δήλωσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, ο δέυτερος γύρος συνομιλιών θα διεξαχθεί το επόμενη Σάββατο.

Πριν τη συνάντηση, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν είχε δηλώσει ότι η Τεχεράνη επιζητεί «μία δίκαιη συμφωνία», ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ και οι συνεργάτες του, είχαν αποκλείσει κάθε συζήτηση πάνω στο ενδεχόμενο να αποκτήσει το Ιράν πυρηνικο όπλο.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, μάλιστα, έκανε λόγο για συνομιλίες σε «φιλικό κλίμα», γεγονός που μόνο ως θετικό στοιχείο μπορεί να χαρακτηριστεί ενόψει μίας πιθανής αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο ίδιος δήλωσε ότι όλοι μαζί, το Ομάν ως διαμεσολαβητής και οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν, θα εργαστούν για την παγκόσμια ειρήνη λκαι σταθερότητα.

"Ούτε εμείς ούτε η άλλη πλευρά θέλουμε άκαρπες διαπραγματεύσεις, συζητήσεις για την απλή ευχαρίστηση της συζήτησης, χάσιμο χρόνου και διαπραγματεύσεις που διαιωνίζονται", δήλωσε ο Αραγτσί, διευκρινίζοντας ότι μια νέα συνάντηση θα πραγματοποιηθεί "το επόμενο Σάββατο".

Ο δεύτερος γύρος συνομιλιών "πιθανότατα θα λάβει χώρα" στις 19 Απριλίου, τόνισε, και στόχος είναι να συζητηθεί το ευρύ πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας. Πρόσθεσε ότι ο τόπος των συνομιλιών μπορεί να μην είναι στο Ομάν, αλλά αυτές θα συνεχίσουν να διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση του Ομάν.

Η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον βρίσκονται "πολύ κοντά" σε συμφωνία για το περιεχόμενο των μελλοντικών διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον Αμπάς Αραγτσί.

"Κατά τη διάρκεια της συνάντησης (σήμερα), νομίζω ότι πλησιάσαμε πολύ κοντά σε μια βάση διαπραγμάτευσης", δήλωσε ο Αραγτσί στην κρατική τηλεόραση. "Αν μπορέσουμε να την ολοκληρώσουμε στην επόμενη συνάντηση, θα έχουμε διανύσει ένα μεγάλο μέρος του δρόμου", πρόσθεσε.

