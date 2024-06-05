Ο αρχηγός του VMRO-DPMNE και μελλοντικός πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι επανέλαβε σήμερα πως στην επίσημη επικοινωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων του κράτους θα χρησιμοποιείται η συνταγματική ονομασία της χώρας (Βόρεια Μακεδονία), όμως, όπως είπε, ο ίδιος, στις δηλώσεις του θα αποκαλεί τη χώρα "Μακεδονία".

«Ό,τι εντάσσεται στη συμφωνία των Πρεσπών, συμπεριλαμβανομένου του σκέλους του ονόματος, η μελλοντική κυβέρνηση του VMRO-DPMNE θα το σεβαστεί. Μάλιστα και στις βεβαιώσεις όπου πιστοποιείται η θητεία των βουλευτών μας χρησιμοποιείται ο προσδιορισμός του ονόματος (σ.σ. Βόρεια). Ακόμη και το νομοσχέδιο που καταθέσαμε σήμερα το καταθέσαμε με αυτόν τον προσδιορισμό. Όμως το ανθρώπινο δικαίωμά μου, που κατοχυρώνεται από πολλές συμβάσεις, είναι το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου και της έκφρασης. Δεν θυμώνω με τους πολιτικούς όταν δεν λένε το πλήρες όνομα της χώρας τους. Για μένα η πατρίδα μου σε κάθε μου δήλωση είναι Μακεδονία και θα παραμείνει Μακεδονία. Η συνολική θεσμική επικοινωνία που είναι μέρος των νόμων και του Συντάγματος θα γίνεται σεβαστή όσο αυτοί ισχύουν. Δεν μπορείς να απαιτείς τήρηση των νόμων και να είσαι υποκριτής και να λες άλλα πράγματα. Στις δηλώσεις μου όμως το όνομα της πατρίδας μου θα είναι Μακεδονία» ανέφερε ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σχετικά με το νομοσχέδιο που κατέθεσε σήμερα το κόμμά του για τη δημιουργία τριών επιπλέον υπουργείων στην επερχόμενη κυβέρνηση της χώρας.

Σημείωσε, δε, ότι τα παραπάνω θα υποστηρίξει και στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, εάν τεθεί τέτοιο θέμα.

«Θα πω ακόμη ότι εμείς θέλουμε να χτίσουμε γέφυρες φιλίας και συνεργασίας με το νότιο, ανατολικό, βόρειο και δυτικό γείτονά μας και ότι ο μακεδονικός λαός και οι πολίτες μας είναι φιλειρηνικοί και φιλόξενοι άνθρωποι και ότι θέλουμε συνεργασία και φιλία. Περιμένω από τους γείτονες να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο Δεν σκοπεύω να συμπεριφέρομαι σαν Ταλιμπάν, ούτε περιμένω στον 21ο αιώνα συμπεριφορά Ταλιμπάν από κανέναν πολιτικό. Μπορούμε, όχι μόνο εκεί (σ.σ. στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ), αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο φόρουμ να ανοίξουμε μία συζήτηση για το ποια και πόσα έχει υλοποιήσει ο καθένας από τη Συμφωνία των Πρεσπών» πρόσθεσε ο Μίτσκοσκι.

Ακόμη, ο αρχηγός του VMRO-DPMNE ισχυρίστηκε ότι «η υστερία που δημιουργείται στην Ελλάδα και μεταφέρεται και εδώ οφείλεται στην δική τους προεκλογική εκστρατεία (σ.σ. στην Ελλάδα)».

Τέλος, ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι γνωστοποίησε πως αύριο θα λάβει από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, μετά τις βουλευτικές εκλογές στη χώρα που διεξήχθησαν στις 8 Μαϊου και στις οποίες επικράτησε το VMRO-DPMNE.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.