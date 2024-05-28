Βόρεια Μακεδονία: Ο Άφριμ Γκάσι εξελέγη νέος πρόεδρος της Βουλής

Συγκροτήθηκε σήμερα (28/05) σε σώμα το νέο κοινοβούλιο της Βόρειας Μακεδονίας που προέκυψε από τις βουλευτικές εκλογές στις 8 Μαΐου.

Νέος πρόεδρος της Βουλής εξελέγη ο αλβανικής καταγωγής Αφρίμ Γκάσι, αρχηγός ενός εκ των τεσσάρων κομμάτων που απαρτίζουν τον συνασπισμό της αλβανικής αντιπολίτευσης, με την επωνυμία «Αξίζει». Η υποψηφιότητα του Γκάσι, που ήταν ο μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του προέδρου της Βουλής, εγκρίθηκε με 76 ψήφους "υπέρ". Υπέρ του 'Αφριμ Γκάσι ψήφισαν οι βουλευτές του κόμματος VMRO-DPMNE, οι βουλευτές του συνασπισμού «Αξίζει» και οι βουλευτές του νεοσύστατου κόμματος «Ξέρω».Οι τρεις αυτοί πολιτικοί σχηματισμοί θα συνεργαστούν για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης συνασπισμού στη Βόρεια Μακεδονία. Η νέα κυβέρνηση, επικεφαλής της οποίας θα είναι ο αρχηγός του VMRO-DPMNE, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, αναμένεται να σχηματιστεί περί τα μέσα Ιουνίου. Τις επόμενες ημέρες, η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, αναμένεται να επιδώσει στον Χρίστιαν Μίτσκοσκι την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 8 Μαΐου πρώτο ήρθε το VMRO-DPMNE καταλαμβάνοντας 58 εκ των 120 εδρών της Βουλής. Από 18 έδρες κατέλαβαν το απερχόμενο κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM) και το απερχόμενο συγκυβερνών αλβανικό κόμμα DUI. O συνασπισμός τεσσάρων αντιπολιτευόμενων αλβανικών κομμάτων με την επωνυμία «Αξίζει» κατέλαβε 14 έδρες, ενώ από έξι έδρες εξασφάλισαν το εθνικιστικό, φιλορωσικό κόμμα «Αριστερά» και το νεοσύστατο κόμμα «Ξέρω» του δημάρχου του Κουμάνοβο, Μάξιμ Ντιμιτρίεφσκι.

Ο αρχηγός του VMRO-DPMNE, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον αλβανικό συνασπισμό «Αξίζει» και με το κόμμα «Ξέρω» για τον σχηματισμό κυβέρνησης, κάτι που προκαλεί τις έντονες αντιδράσεις του DUI, το οποίο υποστηρίζει ότι ως πρώτο, μεταξύ των αλβανικών κομμάτων, πρέπει αυτό να συμμετέχει στη νέα κυβέρνηση και όχι ο αντιπολιτευόμενος αλβανικός συνασπισμός. Σε όλες τις κυβερνήσεις της Βόρειας Μακεδονίας συμμετέχει πάντοτε ένα αλβανικό κόμμα, μεταξύ άλλων και για τη διατήρηση των εύθραυστων διεθνοτικών ισορροπιών στη χώρα. Οι Αλβανοί αποτελούν το 25% του πληθυσμού της χώρας.

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι έχει αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με το DUI, το οποίο τα τελευταία 20 χρόνια συμμετέχει σε όλες τις κυβερνήσεις συνασπισμού της χώρας.

