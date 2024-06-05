Συνεχίζεται η δημοσίευση θεμάτων από τον τουρκικό Τύπο μετά την ανακίνηση του ζητήματος ενδεχόμενης επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και τις προηγηθείσες σχετικές δηλώσεις του υπουργού Παιδείας της Τουρκίας, Γιουσούφ Τεκίν.

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Milliyet» αναρωτιέται στον τίτλο της εάν «θα ανοίξει η Θεολογική Σχολή της Χάλκης;» και αναφέρεται ειδησεογραφικά στο θέμα που εδώ και λίγες ημέρες βλέπει το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο υπουργός Παιδείας της Τουρκίας, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης, «επανέφερε στην ημερήσια διάταξη το άνοιγμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, η οποία είναι κλειστή για περισσότερα από 50 χρόνια».

Η εφημερίδα υπενθυμίζει ότι ο Γιουσούφ Τεκίν ευχήθηκε να ανοίξει η Σχολή δηλώνοντας: «Όταν πήραμε την απόφασή μας για το θέμα αυτό, ο κ. πρόεδρος (σ.σ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν) μας ζήτησε να διερευνήσουμε με ποιες μεθόδους μπορούμε να εργαστούμε. Εκεί είναι ανοιχτό ένα Λύκειο. Εμείς κάνουμε τη δική μας δουλειά ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ως Θεολογική Σχολή. Έχουμε καθορίσει τα βήματα που πρέπει να γίνουν σύμφωνα με την απόφαση που πρέπει να ληφθεί».

Ο ενημερωτικός ιστότοπος «gazeteilksayfa» με τίτλο «Ο υπουργός Εθνικής Παιδείας Γιουσούφ Τεκίν συγκεντρώνει έγγραφα για τη Σχολή της Χάλκη» και υπότιτλο «Ο πρώην υπουργός Εθνικής Παιδείας Χουσεΐν Τσελίκ δήλωσε ότι ο υπουργός Γιουσούφ Τεκίν του ζήτησε έγγραφα σχετικά με τη Θεολογική Σχολή» αναφέρεται στην ενημέρωση που ο κ. Τσελίκ έκανε στον νυν υπουργό σχετικά με τη Σχολή της Χάλκης. Ο Χουσεΐν Τσελίκ διατέλεσε υπουργός Παιδείας της Τουρκίας το διάστημα 2003-2009.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρώην υπουργός Παιδείας δήλωσε: «Επιστρέφοντας στην 'Αγκυρα από την Κωνσταντινούπολη, συνάντησα στο αεροπλάνο κάποιους υπαλλήλους του υπουργείου Εθνικής Παιδείας. Τους ρώτησα: "Τι γίνεται, υπάρχει κάποιο πρόγραμμα για την Κωνσταντινούπολη;". Μου είπαν: "Επισκεφτήκαμε τη Σχολή μαζί με τον υπουργό μας" και μου είπαν ότι μπορεί να γίνει κάτι σχετικά με αυτό το θέμα. Τους είπα ότι θα ήταν καλό και ότι θα μπορούσα να δώσω στον κ. Τεκίν κάποια στοιχεία που διαθέτω σχετικά με το θέμα, αν το επιθυμούσε. Στη συνέχεια, ο υπουργός μού τηλεφώνησε και μοιράστηκα τα στοιχεία που είχα».

Ο Χουσεΐν Τσελίκ δήλωσε επίσης, σύμφωνα μετο δημοσίευμα, ότι «η εν λόγω υπόθεση είχε τεθεί στην ατζέντα του κράτους ήδη από την θητεία του, χωρίς ωστόσο να έχει επιλυθεί μέχρι σήμερα».

Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό Παιδείας της Τουρκίας, το θέμα της επαναλειτουργίας στης Σχολής της Χάλκης τέθηκε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της θητείας του ως υπουργού «με ένθερμες προοπτικές για την υλοποίησή του». Ο ίδιος σημειώνει επίσης ότι και από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών υπήρξε τότε ενδιαφέρον για το ζήτημα.

Διαμετρικά αντίθετες είναι πάντως οι θέσεις που διατυπώνονται για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης από τη «ναυαρχίδα» του κεμαλικού χώρου, αντιπολιτευόμενη εφημερίδα «Cumhuriyet».

Δημοσίευμα της «Cumhuriyet» υποστηρίζει ότι η λειτουργία της Σχολής είναι αντίθετη με τη Συνθήκη της Λοζάνης και του νόμου για ενοποίηση της Εκπαίδευσης του 1924 (Tevhid-i Tedrisat), που υιοθετήθηκε επί Κεμάλ Ατατούρκ και προέβλεπε ότι όλα τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα θα υπάγονταν στο υπουργείο Παιδείας.

Στον υπότιτλό της η εφημερίδα προβάλλει την άποψη του καθηγητή Ιστορίας, Χακί Ουγιάρ, ότι η λειτουργία της Σχολής στο πλαίσιο της ελληνορθόδοξης προσέγγισης θα ήταν σύμφωνη με το οθωμανικό σύστημα των «μιλέτ», όχι όμως με τις αρχές της Δημοκρατίας και τη Συνθήκη της Λωζάννης. Ο καθηγητής Ουγιάρ υποστηρίζει ότι «η αυξανόμενη επιρροή του "Ρωμαίικου Πατριαρχείου του Φαναρίου" (σ.σ. εννοεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο) είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολούθησαν οι ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης» και προσθέτει ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να στοχεύουν στην αύξηση της επιρροής του Πατριαρχείου. «Πρόκειται για μέρος της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ρωσίας. Η Τουρκία δεν έχει τίποτα να κερδίσει από αυτό. Όπως φαίνεται, οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις εξακολουθούν να εργαλειοποιούν τη θρησκεία» σημειώνει.

O καθηγητής Ουγιάρ θέτει και το ερώτημα με ποιο αντάλλαγμα για την «τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη», όπως χαρακτηρίζει τη μουσουλμανική μειονότητα, «θα δοθεί το δικαίωμα αυτό», της επαναλειτουργίας δηλαδή της Θεολογικής Σχολής.

«Η Σχολή αυτή, η οποία αντίκειται στον νόμο περί ενοποίησης της εκπαίδευσης, δεν θα υπόκειται στην εποπτεία του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης και θα ανοίξει για ξένους φοιτητές, είναι υποψήφια να αποτελέσει πηγή προβλημάτων για την Τουρκία» ισχυρίζεται στην «Cumhuriyet» ο καθηγητής Χακί Ουγιάρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.