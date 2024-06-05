Βενιζέλος στον Σκάι 100.3- Ευρωεκλογές: Να υπάρχει ισχυρό και ενδυναμωμένο ΠΑΣΟΚ

Tην σημασία της ύπαρξης ενός ισχυρού και υπόστατου ΠΑΣΟΚ, επεσήμανε μιλώντας στον Σκάι 100.3 και τον Παύλο Τσίμα, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, λίγες ημέρες πριν να διεξαχθούν οι Ευρωεκλογές 2024.

Εκανε μάλιστα λόγο για ένα ασύμμετρο κομματικό σύστημα που συνεπάγεται την ύπαρξη πολιτικού λόγου ο οποίος να είναι υπεύθυνος και να αγωνίζεται να είναι σοβαρός και όχι λαϊκιστικός,

«Για αυτό θεωρώ ότι το κόμμα με το οποίο έχω ιστορικές και πολιτικές σχέσεις και μία ηθική υποχρέωση να πω την άποψή μου για αυτό, που είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρχει και να υπάρχει ισχυρό και ενδυναμωμένο», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα τόνισε πω μιλά για ένα ενδυναμωμένο ΠΑΣΟΚ όχι μόνο από ιστορική και ηθική υποχρέωση, αλλά στο πλαίσιο ενός αναλυτικού χαρακτήρα που κάνουμε τώρα στη συζήτησή μας.

Εκτός των άλλων ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποτίμησε πως οι Ευρωεκλογές ορθώς αποτιμώνται με εθνικά κριτήρια, γιατί επηρεάζουν τους εθνικούς πολιτικούς συσχετισμούς.

«Οι κυβερνήσεις συγκροτούν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών είναι όργανα πολιτικά σημαντικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα το μέλλον της Ευρώπης…».

Πηγή: skai.gr

