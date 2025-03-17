Περισσότερες λεπτομέρειες έρχονται στη δημοσιότητα για τα 59 θύματα της φωτιάς στο Κότσανι της Βόρειας Μακεδονίας, οι οποίες αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα ειδησεογραφικού μέσου της Βόρειας Μακεδονίας, ένας νέος πατέρας, ο οποίος γιόρταζε τη γέννηση του παιδιού του βρίσκεται ανάμεσα στα θύματα που έχασαν τη ζωή τους.

Ειδικότερα, ο 30χρονος Τόσε Μπογκντάνοφ κάτοικος του Ομπλέσεβο και επαγγελματίας μηχανικός αυτοκινήτων, είχε γίνει πατέρας πριν από λίγες ημέρες και το βράδυ του Σαββάτου, αποφάσισε να γιορτάσει τη γέννηση του γιου του μαζί με φίλους στη συγκεκριμένη ντισκοτέκ, όπου δυστυχώς έχασε τη ζωή του.

Η φωτιά, που ξέσπασε κατά τη διάρκεια συναυλίας, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 59 ατόμων και τον τραυματισμό 155, 22 από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ των θυμάτων υπήρχαν και τρεις ανήλικοι, με τον νεότερο να είναι ηλικίας μόλις 14 ετών. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις αρκετών ατόμων σε σχέση με την τραγωδία.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η πυρκαγιά προκλήθηκε από πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια της συναυλίας τη νύκτα του Σαββάτου προς την Κυριακή σε κλαμπ στο χωριό Κότσανι, σε απόσταση 110 χιλιομέτρων ανατολικά των Σκοπίων.

«Το πιθανότερο είναι ότι οι σπίθες έφθασαν στο ταβάνι που ήταν κατασκευασμένο από εύφλεκτα υλικά, στη συνέχεια μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε ολόκληρη την ντισκοτέκ και σχηματίστηκε πυκνός καπνός», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Πάντσε Τόσκοβσκι.

Το κτίριο, στην έξοδο του χωριού, λειτουργούσε χωρίς άδεια.

Ο κατάλογος των παραλείψεων στον τομέα της ασφάλειας στην ντισκοτέκ Pulse είναι μακρύς, σύμφωνα με την εισαγγελία, από την έλλειψη επαρκών μέσων πυρόσβεσης μέχρι την απουσία δύο εξόδων ασφαλείας ή ανιχνευτών καπνού, την έλλειψη άδειας για τη χρήση συσκευών πυροτεχνημάτων...

Το βράδυ του Σαββάτου, για τη συναυλία του πολύ δημοφιλούς στη χώρα συγκροτήματος hip-hop DNK, είχαν πουληθεί 250 εισιτήρια, αλλά 500 άτομα βρίσκονταν στο κλαμπ, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο ένας τραγουδιστής του συγκροτήματος είναι νεκρός, ο άλλος τραυματίας.

Πηγή: skai.gr

