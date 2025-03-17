Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του ξαφνικού θανάτου του οδηγού του ασθενοφόρου που μετέφερε τραυματίες από τη φωτιά στο νυχτερινό κέντρο του Κότσανι στο νοσοκομείο της πόλης.

Όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Μακεδονίας ο Ίλε Γκότσεφσκι πέθανε όταν επέστρεψε στο σπίτι του μετά από μια εξαντλητική ημέρα.

Οι συνάδελφοί του από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, όπου εργαζόταν ο Γκότσεφσκι, δήλωσαν συγκλονισμένοι από την είδηση του θανάτου του, κάνοντας λόγο για έναν αφοσιωμένο επαγγελματία που επιτέλεσε το καθήκον του, μεταφέροντας ασθενείς και κάνοντας ό,τι μπορούσε για να βοηθήσει όσους είχαν ανάγκη.

Η Βόρεια Μακεδονία έχει βυθιστεί στο πένθος μετά την πυρκαγιά στο κλαμπ του Κότσανι που άφησε πίσω της 59 νέους νεκρούς και 160 τραυματίες: οι σημαίες είναι μεσίστιες και εκατοντάδες φοιτητές συγκεντρώθηκα μπροστά από το πανεπιστήμιο στα Σκόπια για να τιμήσουν τα θύματα κρατώντας λουλούδια, προσπαθώντας να ανάψουν κεριά κάτω από καταρρακτώδη βροχή .

«Δεν πιστεύω ότι είναι δυστύχημα, αλλά φόνος, που προκύπτει από όλες αυτές τις ανωμαλίες», εξηγούσε η Αντζελα Ζουμπάκοβα, φοιτήτρια Ψυχολογίας. «Δεν μπορούμε να σιωπήσουμε».

Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και στο Κοτσάνι, όπου δεκάδες άνθρωποι στάθηκαν στην ουρά για να υπογράψουν το βιβλίο συλλυπητηρίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η πυρκαγιά προκλήθηκε από πυροτεχνήματα κατά την διάρκεια της συναυλίας την νύκτα του Σαββάτου προς την Κυριακή σε κλαμπ στο χωριό Κότσανι, σε απόσταση 110 χιλιομέτρων ανατολικά των Σκοπίων.

«Το πιθανότερο είναι ότι οι σπίθες έφθασαν στο ταβάνι που ήταν κατασκευασμένο από εύφλεκτα υλικά, στην συνέχεια μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε ολόκληρη την ντισκοτέκ και σχηματίστηκε πυκνός καπνός», δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Πάντσε Τόσκοβσκι.

Το κτίριο, στην έξοδο του χωριού, λειτουργούσε χωρίς άδεια.

Ο κατάλογος των παραλείψεων στον τομέα της ασφάλειας στην ντισκοτέκ Pulse είναι μακρύς, σύμφωνα με την εισαγγελία, από την έλλειψη επαρκών μέσων πυρόσβεσης μέχρι την απουσία δύο εξόδων ασφαλείας ή ανιχνευτών καπνού, την έλλειψη άδειας για την χρήση συσκευών πυροτεχνημάτων...

Το βράδυ του Σαββάτου, για την συναυλία του πολύ δημοφιλούς στην χώρα συγκροτήματος hip-hop DNK, είχαν πουληθεί 250 εισιτήρια, αλλά 500 άτομα βρίσκονταν στο κλαμπ, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο ένας τραγουδιστής του συγκροτήματος είναι νεκρός, ο άλλος τραυματίας.

Πηγή: skai.gr

