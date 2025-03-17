Χωρίς άδεια λειτουργούσε το κλαμπ της φρίκης στη Βόρεια Μακεδονία

Της Αθηνάς Παπακώστα

Επταήμερο πένθος κήρυξε η Βόρεια Μακεδονία μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κλαμπ κοστίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 59 ανθρώπους, ενώ περισσότεροι από 155 έχουν τραυματιστεί. Τουλάχιστον 20 άτομα θεωρούνται ύποπτα με τις αρχές να κρατούν 15 στο πλαίσιο έρευνας που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας, Πάντσε Τόσκοβσκι, το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης λειτουργούσε στην πόλη Κότσανι, 97 χιλιόμετρα ανατολικά από την πρωτεύουσα Σκόπια, χωρίς νόμιμη άδεια λειτουργίας, ενώ στο παρελθόν λειτουργούσε ως αποθήκη χαλιών.

Tragic disaster in North Macedonia — dozens of young people burned alive in a nightclub fire



A fire broke out at a nightclub in the city of Kočani. At least 50 people have died, most likely very young.



The tragedy was caused by pyrotechnics — someone in the crowd set off… pic.twitter.com/LAVulBEUy3 — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2025

Όπως δε τόνισε χαρακτηριστικά, χωρίς να προβεί σε περισσότερες λεπτομέρειες, «η άδεια αυτή, όπως και πολλά άλλα πράγματα στη Βόρεια Μακεδονία στο παρελθόν, συνδέεται με δωροδοκία και διαφθορά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε περίπου 20 συλλήψεις.

Η πυρκαγιά εκτιμάται πως ξεκίνησε από πυροτεχνήματα εντός του χώρου στις 02:35 π.μ., τα ξημερώματα της Κυριακής κατά τη διάρκεια συναυλίας την οποία – σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις - παρακολουθούσαν περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι. Όπως έγινε γνωστό, ανάμεσα σε όσους διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, υπήρχαν έφηβοι ακόμη και 14 ετών. Ανάμεσα στους 59 νεκρούς, τρεις είναι κάτω των 18 ετών.

«Όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, όλοι άρχισαν να φωνάζουν και να ουρλιάζουν “βγείτε έξω”», δήλωνε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, η 22χρονη Μαρία Τάσεβα, η οποία στην προσπάθειά της να διαφύγει έπεσε στο έδαφος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πρόσωπο ενόσω το πλήθος περνούσε από πάνω της. Δυστυχώς, εκείνη τη στιγμή έχασε την αδερφή της, η οποία όπως έγινε γνωστό αργότερα, δεν κατάφερε να βγει ζωντανή από το κλαμπ. Ήταν 25 ετών.

Four arrest warrants have been issued after a nightclub fire killed at least 59 people in North Macedonia.



More than 100 others have been injured following the blaze at Pulse in the town of Kocani at around 2.35am on Sunday.



Read more: https://t.co/ciZ2WY6fMU pic.twitter.com/DhVZRLiyIR — Sky News (@SkyNews) March 16, 2025

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του επισημαίνοντας ότι η απώλεια τόσων πολλών νέων ανθρώπων είναι «ανεπανόρθωτη». Συγχρόνως κάλεσε όλους τους αρμόδιους φορείς να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο προκειμένου να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Για ανείπωτη τραγωδία έκανε λόγο η πρόεδρος της χώρας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα.

Όπως μεταδίδουν τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, το κλαμπ είχε μόλις μία έξοδο και ελάχιστους πυροσβεστήρες. «Άκουσα μία έκρηξη και τότε η οροφή κατέρρευσε. Όλοι τρέξαμε να βγούμε έξω από μία πόρτα, η οποία ήταν και η είσοδος και η έξοδος του κλαμπ», τόνιζε αυτόπτης μάρτυρας.

At least 59 killed in nightclub fire in North Macedonia pic.twitter.com/p1oC0xpHbq — CGTN (@CGTNOfficial) March 17, 2025

Εικόνες από λογαριασμούς Κοινωνικής Δικτύωσης αποτύπωναν το χάος και την καταστροφή ενόσω οι φλόγες εξαπλώνονταν και ο τραγουδιστής του συγκροτήματος DNK καλούσε άπαντες να εκκενώσουν το συντομότερο δυνατόν τον χώρο. Σύμφωνα με τη διευθύντρια του νοσοκομείου Κότσανι, Κριστίνα Σεραφίμοβα οι περισσότεροι θάνατοι οφείλονται στην κατάρρευση της οροφής καθώς επίσης στην εισπνοή καπνού αλλά και σε εγκαύματα.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τραγωδία στη χώρα από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Την αλληλεγγύη τους έχουν εκφράσει ήδη Ευρωπαίοι ηγέτες με την επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, να εκφράζει την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης «προς τον λαό της Βόρειας Μακεδονίας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», ενώ Ελλάδα, Σερβία, Αλβανία και Βουλγαρία είναι ανάμεσα στις χώρες που έσπευσαν σε βοήθεια.

Ειδικότερα η Αθήνα ανέλαβε το σύνολο των εγκαυματιών που ζητήθηκαν από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας και οι 18 τραυματίες θα νοσηλευτούν στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης και σε στρατιωτικά νοσοκομεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αργά τη νύχτα ακόμη δυο εγκαυματίες έφτασαν στην Ελλάδα και νοσηλεύονται στο 424 στρατιωτικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Οι δύο εγκαυματίες υποβλήθηκαν σε τραχειοτομή.

Στην εντατική του νοσοκομείου «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη νοσηλεύονται τρεις εγκαυματίες, εκ των οποίων οι δύο έχουν υποβληθεί σε εγχείρηση.

Πηγή: skai.gr

