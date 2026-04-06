Η κατασκοπευτική υπηρεσία της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι πλέον είναι εύλογο να θεωρείται η έφηβη κόρη του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν (Kim Jong Un), ως πιθανή διάδοχός του, η πιο ισχυρή εκτίμηση μέχρι σήμερα σχετικά με την αυξανόμενη πολιτική της θέση και το ενδεχόμενο να συνεχίσει τη δυναστεία της οικογένειας σε τέταρτη γενιά.

Το κορίτσι, που τα κρατικά μέσα αποκαλούν «το πιο αγαπημένο» ή «σεβαστό» παιδί του Κιμ, έχει συνοδεύσει τον πατέρα της σε πολλές υψηλού προφίλ εκδηλώσεις από τα τέλη του 2022, προκαλώντας εικασίες ότι προετοιμάζεται ως μελλοντική ηγέτιδα της χώρας.

Σε κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση στην Εθνοσυνέλευση τη Δευτέρα, ο διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι η κόρη μπορεί να θεωρηθεί διάδοχος του Κιμ, απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών σχετικά με την πολιτική της θέση, σύμφωνα με παρευρισκόμενους νομοθέτες.

Σε ερώτηση για πιθανές αντιδράσεις από την αδελφή του Κιμ, η οποία θεωρείται εδώ και καιρό ως το νούμερο δύο του καθεστώτος, ο επικεφαλής της υπηρεσίας φέρεται να απάντησε ότι δεν διαθέτει ουσιαστική εξουσία, επικαλούμενος «αξιόπιστες πληροφορίες». Πρόκειται για πιο σαφή τοποθέτηση της υπηρεσίας. Στις αρχές του 2024 είχε χαρακτηρίσει το κορίτσι ως πιθανή διάδοχο, ενώ τον Φεβρουάριο φέτος ανέφερε ότι βρισκόταν κοντά στο να οριστεί ως μελλοντική ηγέτιδα.

Ορισμένοι αναλυτές διαφωνούν, υποστηρίζοντας ότι η έντονα ανδροκρατούμενη κοινωνία της Βόρειας Κορέας δύσκολα θα αποδεχθεί γυναίκα ηγέτη. Επιπλέον, σημειώνουν ότι ο Κιμ, 42 ετών, είναι ακόμη νέος για να ορίσει διάδοχο, κάτι που θα μπορούσε να αποδυναμώσει τον έλεγχο της εξουσίας του.

Η κόρη φέρεται να ονομάζεται Kim Ju Ae και να είναι περίπου 13 ετών, αν και τα κρατικά μέσα δεν έχουν επιβεβαιώσει προσωπικά στοιχεία. Το όνομά της βασίζεται σε αναφορά του πρώην σταρ του NBA, Ντένις Ρόντμαν (Dennis Rodman), ο οποίος είχε δηλώσει ότι είχε κρατήσει στην αγκαλιά του τη βρέφος κόρη του Κιμ κατά την επίσκεψή του στην Πιονγκγιάνγκ το 2013.

Από την ίδρυσή της το 1948, η Βόρεια Κορέα κυβερνάται διαδοχικά από άνδρες της οικογένειας Κιμ. Ο Kim Jong Un ανέλαβε την εξουσία μετά τον θάνατο του πατέρα του, Kim Jong Il, το 2011, ενώ εκείνος είχε διαδεχθεί τον ιδρυτή του κράτους, Kim Il Sung, το 1994.

Μεταξύ των πρόσφατων δημόσιων εμφανίσεων της κόρης περιλαμβάνονται η οδήγηση άρματος μάχης σε στρατιωτική άσκηση υπό την επίβλεψη του πατέρα της και η συμμετοχή σε επίδειξη πυροβολισμών σε εργοστάσιο οπλισμού.

Σύμφωνα με τη νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών, τέτοιες εμφανίσεις φαίνεται να οργανώνονται για να ενισχύσουν το στρατιωτικό της προφίλ και να μειώσουν τον σκεπτικισμό απέναντι σε μια γυναίκα διάδοχο.

