Το υπουργείο Βιομηχανίας της Νότιας Κορέας επιβεβαίωσε τη Δευτέρα την εισαγωγή ρωσικής νάφθας από μια τοπική ιδιωτική εταιρεία, κατά τη διάρκεια συνάντησης με βουλευτές στο κοινοβούλιο, σύμφωνα με το News 1.

Το υπουργείο Βιομηχανίας καταβάλλει προσπάθειες, σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας, για να εξασφαλίσει πρόσθετες προμήθειες ρωσικής νάφθας, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Πρόκειται για την πρώτη εισαγωγή ρωσικής νάφθας από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Η νάφθα είναι ένα προϊόν διύλισης πετρελαίου που χρησιμοποιείται συνήθως ως πρώτη ύλη για τους παραγωγούς πετροχημικών, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

