«Το Ιράκ δεν έχει ακόμη λάβει καμία γραπτή διαβεβαίωση που να επιτρέπει τη διέλευση δεξαμενόπλοιων μέσω του Στενού του Ορμούζ», αποκέλυψε ο διαχειριστής της Εταιρείας Πετρελαίου της Βασόρας.

Η αβεβαιότητα γύρω από τη ναυσιπλοΐα στο Στενό εντείνεται, καθώς το Ιράκ εξακολουθεί να μην έχει εξασφαλίσει επίσημες εγγυήσεις για την ασφαλή διέλευση πετρελαιοφόρων. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, δεδομένου του κομβικού ρόλου της περιοχής στις εξαγωγές πετρελαίου.

Παράγοντες της αγοράς παρακολουθούν στενά τις διπλωματικές κινήσεις, καθώς οποιαδήποτε κλιμάκωση θα μπορούσε να επηρεάσει τις τιμές και την ενεργειακή ασφάλεια διεθνώς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.