JP Morgan: «Βασίλειο της αβεβαιότητας» οι γεωπολιτικές εξελίξεις - Η επιστολή-καμπανάκι προς τους μετόχους από τον Ντάιμον

Ο διευθύνων σύμβουλος της JP Morgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, ζήτησε μια εκ νέου δέσμευση στα αμερικανικά ιδανικά, καθώς η τράπεζά του προσπαθεί να ανταπεξέλθει στη γεωπολιτική αβεβαιότητα, την ασταθή οικονομία και τον επαναστατικό αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με το CNBC.

Ο Ντάιμον, στην ετήσια επιστολή του προς τους μετόχους που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, χαρακτήρισε την 250ή επέτειο της χώρας ως «την ιδανική στιγμή για να επαναδεσμευτούμε στις αξίες που έκαναν τη χώρα μας σπουδαία - την ελευθερία και τις ευκαιρίες».

«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όλοι είναι σημαντικές. Ο κατάλογος είναι μακρύς, αλλά στην κορυφή βρίσκονται ο φρικτός συνεχιζόμενος πόλεμος και η βία στην Ουκρανία, ο τρέχων πόλεμος στο Ιράν και οι ευρύτερες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, η τρομοκρατική δραστηριότητα και οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις — ιδίως με την Κίνα», δήλωσε ο Ντάιμον. «Ακόμη και σε δύσκολες εποχές, έχουμε την πεποίθηση ότι η Αμερική θα κάνει αυτό που έκανε πάντα: θα στραφεί στις αξίες που έχουν καθορίσει το μοναδικό μας έθνος και έχουν στηρίξει την ηγετική του θέση στον ελεύθερο κόσμο».

Ο Ντάιμον, επικεφαλής της μεγαλύτερης τράπεζας στον κόσμο βάσει χρηματιστηριακής αξίας, συγκαταλέγεται στους πιο εκφραστικούς ηγέτες της αμερικανικής επιχειρηματικής κοινότητας. Η ετήσια επιστολή του δεν καταγράφει μόνο τις επιδόσεις της εταιρείας του, αλλά προσφέρει και ευρείες, συνολικές εκτιμήσεις για τη διεθνή κατάσταση.

Στην επιστολή της Δευτέρας, ο Ντάιμον επισήμανε τις αντίξοες συνθήκες, όπως οι παγκόσμιες συγκρούσεις, ο επίμονος πληθωρισμός, οι αναταράξεις στις ιδιωτικές αγορές και αυτό που χαρακτήρισε ως «κακές τραπεζικές ρυθμίσεις».

Ο Ντάιμον δήλωσε ότι, ενώ κανονισμοί όπως εκείνοι που θεσπίστηκαν μετά την οικονομική κρίση του 2008 «επέφεραν κάποια θετικά αποτελέσματα... δημιούργησαν επίσης ένα κατακερματισμένο, αργοκίνητο σύστημα με δαπανηρούς, αλληλεπικαλυπτόμενους και υπερβολικούς κανόνες και κανονισμούς - ορισμένοι από τους οποίους αποδυνάμωσαν το χρηματοπιστωτικό σύστημα και μείωσαν τη παραγωγική δανειοδότηση».

Ο Ντάιμον χαρακτήρισε τις γεωπολιτικές εντάσεις ως τον κύριο κίνδυνο που αντιμετωπίζει η τράπεζά του, και συγκεκριμένα τους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν καθώς και τις επιπτώσεις τους στις πρώτες ύλες και τις παγκόσμιες αγορές, χαρακτηρίζοντας τον πόλεμο ως «το βασίλειο της αβεβαιότητας».

«Η έκβαση των τρεχόντων γεωπολιτικών εξελίξεων μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα για το πώς θα διαμορφωθεί η μελλοντική παγκόσμια οικονομική τάξη», είπε και πρόσθεσε: «Από την άλλη πλευρά, μπορεί και όχι»

Επιπλέον, αναφέρθηκε σε μια «αναδιάρθρωση των οικονομικών σχέσεων στον κόσμο» που προκάλεσε η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει τους δασμούς βασικό στοιχείο της πολιτικής του κατά τη δεύτερη θητεία του, επιβάλλοντας υψηλότερους δασμούς σε δεκάδες εμπορικούς εταίρους και κατηγορίες εισαγωγών.

«Οι εμπορικές διαμάχες σαφώς δεν έχουν τελειώσει, και είναι αναμενόμενο ότι πολλές χώρες εξετάζουν πώς και με ποιους θα πρέπει να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες», δήλωσε ο Ντάιμον.

Ο Ντάιμον στάθηκε επίσης και στις ανησυχίες σχετικά με τα δάνεια που χορηγούνται σε εταιρείες λογισμικού.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι ο ρυθμός υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει προηγούμενο σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία. Ανέφερε ότι, αν και η εφαρμογή της θα είναι «μετασχηματιστική», μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης.

«Συνολικά, η επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί κερδοσκοπική φούσκα. Αντίθετα, θα αποφέρει σημαντικά οφέλη. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποιοι θα είναι τελικά οι νικητές και οι ηττημένοι στους κλάδους που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Ντάιμον.

«Θα αξιοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, όπως αξιοποιούμε κάθε τεχνολογία, για να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες μας (και στους υπαλλήλους μας)», σημείωσε ο Ντάιμον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.