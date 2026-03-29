Απειλή για τις ΗΠΑ από τη Βόρεα Κορέα: Νέος κινητήρας για διηπειρωτικό πύραυλο

Ένα ακόμη μέτωπο έντασης και απειλής για τον κόσμο φαίνεται να επανέρχεται στο προσκήνιο, μέσα στο γενικότερο μιλιταριστικό πεδίο που έχει εισέλθει ο πλανήτης τα τελευταία χρόνια. Όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόταση στη Βόρεια Κορέα, η Πιονγκγιάνγκ προέβη σε δοκιμή κινητήρα, για πυραυλικό σύστημα που μπορεί να φτάσει ως τις ΗΠΑ και να πλήξει στόχους.

Τη δοκιμή, σύμφωνα πάντα με τη βορειοκορεατική τηλεόραση, παρακολούθησε ο ίδιος ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του. Το KCNA ανέφερε ότι η δοκιμή διεξήχθη στο πλαίσιο της πενταετούς ανάπτυξης εξοπλισμών της χώρας που αποσκοπεί στην αναβάθμιση των «στρατηγικών μέσων κρούσης», ένας όρος που αναφέρεται σε βαλλιστικούς πυραύλους με ικανότητα να φέρουν πυρηνικές κεφαλές και άλλα μαζικής καταστροφής όπλα.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι η τελευταία δοκιμή κινητήρα είχε «μεγάλη σημασία για την εξέλιξη της στρατηγικής στρατιωτικής ισχύος της χώρας στο υψηλότερο επίπεδο», σύμφωνα με το KCNA.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η Πιονγκγιάνγκ θα είναι σύντομα έτοιμη να προβεί στη δοκική διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου, χρησιμοποιώντας τον συγκεκριμένο εξελιγμένο κινητήρα.

Υπάρχουν ακόμα αναφορές ότι στο πυραυλικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας έχουν εμπλακεί και ρωσικές ομάδες, δίχως ωστόσο οι αναοφορές αυτές να έχουν επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.