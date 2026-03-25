Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν υποδέχθηκε στη Βόρεια Κορέα τον Αλεξάντερ Λουκασένκο

Ο Λουκασένκο τίμησε τους ηγέτες της Βόρειας Κορέας που έχουν πεθάνει, καταθέτοντας στεφάνι τόσο από τον ίδιο, όσο και εκ μέρους του Βλαντίμιρ Πούτιν

Ο Λουκασένκο με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν υποδέχθηκε στην Πιονγκγιάνγκ τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τις καλές σχέσεις και τη συμμαχία της Βόρειας Κορέας με τη Λευκορωσία.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας επισκέφθηκε το μαυσωλείο Kumsusan, προκειμένου να τιμήσει τους προηγούμενους ηγέτες της Βόρειας Κορέας. Ο Λουκασένκο κατέθεσε δύο στεφάνια, ένα από τον ίδιο και ένα από τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως χαρακτηριστικά τόνισε στον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο Αλεξάντερ Λουκασένκο έγινε δεκτός με τις ύψιστες τιμές, σε μία μεγαλειώδη τελετή, η οποία μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, με τη συμμετοχή εκατοντάδων στρατιωτών, μαθητών και απλών πολιτών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κιμ Γιονγκ Ουν Αλεξάντερ Λουκασένκο Βόρεια Κορέα λευκορωσία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark