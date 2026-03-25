Ο Κιμ Γιονγκ Ουν υποδέχθηκε στη Βόρεια Κορέα τον Αλεξάντερ Λουκασένκο

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν υποδέχθηκε στην Πιονγκγιάνγκ τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τις καλές σχέσεις και τη συμμαχία της Βόρειας Κορέας με τη Λευκορωσία.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας επισκέφθηκε το μαυσωλείο Kumsusan, προκειμένου να τιμήσει τους προηγούμενους ηγέτες της Βόρειας Κορέας. Ο Λουκασένκο κατέθεσε δύο στεφάνια, ένα από τον ίδιο και ένα από τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως χαρακτηριστικά τόνισε στον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο Αλεξάντερ Λουκασένκο έγινε δεκτός με τις ύψιστες τιμές, σε μία μεγαλειώδη τελετή, η οποία μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, με τη συμμετοχή εκατοντάδων στρατιωτών, μαθητών και απλών πολιτών.

Πηγή: skai.gr

