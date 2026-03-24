Λουκασένκο: Διήμερη επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα την Τετάρτη

Ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο θα μεταβεί αύριο για διήμερη επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με επίσημη πηγή.

Οι δύο αυτοί σύμμαχοι της Ρωσίας, το Μινσκ και η Πιονγκγιάνγκ, επιδιώκουν τα τελευταία χρόνια να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους.

Αυτή η «επίσημη επίσκεψη» του Αλεξάντρ Λουκασένκο, που θα πραγματοποιηθεί «ύστερα από πρόσκληση του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν», έχει στόχο να «ενισχύσει τη διμερή συνεργασία», όπως μεταδόθηκε σήμερα από τον λογαριασμό Pul Pervogo στο Telegram, o οποίος συνδέεται με τη λευκορωσική προεδρία.

Στη διάρκεια των συνομιλιών τους, οι δύο ηγέτες θα «συζητήσουν συνολικά για τις λευκορωσικο-κορεατικές σχέσεις και θα προσδιορίσουν τους βασικούς τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, καθώς και τα πλέον υποσχόμενα σχέδια προς υλοποίηση», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Λουκασένκο, στην εξουσία από το 1994, είναι ένας από τους βασικούς συμμάχους της Ρωσίας. Το λευκορωσικό έδαφος χρησιμοποιήθηκε από τον ρωσικό στρατό για να εξαπολυθεί η επίθεσή του κατά της γειτονικής Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Λευκορωσία είναι επίσης παραγωγός λιπασμάτων σιτηρών, αγροτικών προϊόντων και τρακτέρ και αναζητά αγορές γι’ αυτά.

Η Ρωσία, από την πλευρά της, επιδιώκει τα τελευταία χρόνια σημαντική προσέγγιση με τη Βόρεια Κορέα.

Από το 2024, οι δύο χώρες έχουν υπογράψει συμφωνία αμοιβαίας άμυνας και η Πιονγκγιανγκ έχει συμμετάσχει στην πολεμική προσπάθεια της Μόσχας, στέλνοντας στρατιώτες της για να απωθήσουν την προέλαση των ουκρανικών δυνάμεων στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, στο πλαίσιο της επίθεσης στην Ουκρανία.

Η Λευκορωσία, όπως και η Ρωσία, διατηρεί επίσης εξαιρετικές σχέσεις με την Κίνα.

ΤΦ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

