Η Βόρεια Κορέα καταδίκασε σήμερα τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις που διεξήγαγαν πρόσφατα δυνάμεις των ΗΠΑ, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, προειδοποιώντας ότι θα λάβει άμεσα μέτρα εφόσον χρειαστεί προκειμένου να υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία της και την εδαφική της ακεραιότητα.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ένοπλες δυνάμεις των τριών χωρών διεξήγαγαν τριήμερη άσκηση, με την επωνυμία «Freedom Edge», στην οποία συμμετείχαν μαχητικά αεροσκάφη και αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας, καθώς και το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ USS George Washington.

«Προειδοποιούμε αυστηρά τις ΗΠΑ και τους εχθρικά διακείμενους προς τη ΛΔΚ (Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας) ακολούθους τους, να σταματήσουν αμέσως τις εχθρικές ενέργειες που δημιουργούν περαιτέρω προκλήσεις και αποσταθεροποίηση, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν τη στρατιωτική αντιπαράθεση στην κορεατική χερσόνησο και τη γύρω περιοχή σε πραγματική ένοπλη σύγκρουση», αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Βόρειας Κορέας.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Βόρειας Κορέας διατηρούν όλες τις επιλογές διαθέσιμες και θα αναλάβουν άμεσα δράση εφόσον χρειαστεί για την προληπτική διαχείριση του κινδύνου, παρακολουθώντας στενά την στρατιωτική δραστηριότητα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση που μεταδίδει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

