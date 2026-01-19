Επιστροφή στο χωριό

Του Νικόλα Μπάρδη

Περίπου 40 χιλιόμετρα έξω από το Καρπενήσι, σε υψόμετρο 840 μέτρων στις ελατοσκέπαστες πλαγιές του Προφήτη Ηλία, βρίσκεται ένα μικρό, γραφικό χωριό, που τα τελευταία δύο χρόνια αποτέλεσε κεντρικό θέμα συζήτησης σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο λόγος φυσικά για τη Φουρνά Ευρυτανίας, ένα χωριό κυριολεκτικά πνιγμένο στο πράσινο, κρυμμένο στην ορεινή ενδοχώρα, που παράγει πολλά προϊόντα όπως κάστανα, καρύδια, φασόλια και εξαιρετικό μέλι.

Όπως πολλά χωριά της ελληνικής επαρχίας, έτσι κι αυτό άρχισε τις τελευταίες δεκαετίες να ερημώνει. Έτσι, το 2024 η δασκάλα του χωριού, Παναγιώτα Διαμάντη, και ο ιερέας, πατέρας Κωνσταντίνος, αποφάσισαν να δράσουν, για να μην ερημώσει ο τόπος τους. Απηύθυναν, λοιπόν, διαδικτυακή πρόσκληση σε οικογένειες από όλη την Ελλάδα, να πάνε και να μετεγκατασταθούν εκεί, με αντάλλαγμα βασικές παροχές, όπως σπίτι και εργασία.

Θα περίμενε κανείς μία τέτοια τολμηρή κίνηση να αποβεί άκαρπη και να μη βρει αποδέκτες. Όμως συνέβη ακριβώς το αντίθετο! Όχι μόνο έγινε viral η αγγελία τους, αλλά δέχτηκαν χιλιάδες τηλεφωνήματα από ενδιαφερόμενους, που ήθελαν να κάνουν μία φρέσκια αρχή σ’ αυτό το μικρό, ορεινό χωριό της Ευρυτανίας. Η πρώτη οικογένεια έφτασε στο χωριό τον Σεπτέμβριο του 2024. Ήταν ο Στέφανος Κωστόπουλος με την Βασιλική Εμμανουήλ και τα έξι παιδιά τους, ηλικίας 2 έως 14 ετών. Μέχρι το καλοκαίρι του 2025 ακολούθησαν δύο ακόμη οικογένειες. Τα παιδιά, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από 9 που ήταν πριν δύο χρόνια, φτάνουν σήμερα τα 22. Έτσι, όχι μόνο δεν έκλεισε το Δημοτικό, αλλά άνοιξε ξανά και το Νηπιαγωγείο! Η πρωτοβουλία της «Νέας Ζωής στο Χωριό» αποτελεί πανελλήνιο πρότυπο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αποκέντρωση και την τόνωση της ελληνικής περιφέρειας. Ανάλογες δράσεις έχουμε δει και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, όπως στον Δήμο Πλαστήρα, όπου οικογένειες με παιδιά αποφασίζουν να φύγουν από μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας μας, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, και κάνουν μία νέα αρχή στο χωριό, αναζητώντας καλύτερη ποιότητα ζωής και ένα ήσυχο μέρος για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Φυσικά, η δουλειά αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την μετεγκατάστασή τους, όμως με τη βοήθεια του κράτους και των τοπικών φορέων είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί, και να μη μείνει απλώς σαν σχέδιο στα χαρτιά. Η ελληνική ύπαιθρος έχει πληγεί ανεπανόρθωτα τα τελευταία χρόνια, καθώς δεν μπορεί να κρατήσει τα νέα παιδιά, που αναζητούν ένα καλύτερο αύριο στις μεγάλες πόλεις της χώρας μας, ή στο εξωτερικό. Πρωτοβουλίες σαν κι αυτή, είναι απόδειξη πως η κατάσταση είναι αναστρέψιμη, αν δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα και η απαραίτητη στήριξη.

Ο Στέφανος και η Βασιλική βρήκαν μία νέα πατρίδα στη Φουρνά Ευρυτανίας, και οι ντόπιοι τους αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή, κάνοντάς τους να νιώσουν σαν να βρίσκονται στο σπίτι τους. Πριν φτάσουν εκεί, έμεναν στα Δυτικά Προάστια της Αθήνας και ένα διάστημα ο Στέφανος είχε μεταναστεύσει στη Γερμανία, αναζητώντας μία καλύτερη τύχη και έναν καλύτερο μισθό. Το γραφτό τους όμως ήταν η Ευρυτανία, κάτι που ούτε οι ίδιοι δεν είχαν φανταστεί πριν από μερικά χρόνια. Μετά, λοιπόν, από μία διερευνητική επίσκεψη στο χωριό, είδαν πως μπορούν να χτίσουν κάτι ουσιαστικό εκεί. Και έτσι έπραξαν. Έναν χρόνο αργότερα άνοιξαν εκεί ένα καφέ – εστιατόριο και έχουν γίνει πια locals, όπως λένε χαριτολογώντας.

Μπορεί μία τέτοια αλλαγή να μην είναι εύκολη, ειδικά στην αρχή, αλλά μελλοντικά μπορεί να αποβεί πολύ θετική και να αποδώσει καρπούς. Σήμερα στη Φουρνά υπάρχει μία λίστα με 50 οικογένειες, που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα στο χωριό, ιδιαίτερα ευχάριστο γεγονός, αν αναλογιστούμε πως αυτή η δράση ξεκίνησε πριν από δύο μόλις χρόνια. Αλήθεια, εσείς θα πηγαίνατε να μείνετε μόνιμα σ’ ένα χωριό της ελληνικής επαρχίας;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.