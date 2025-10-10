Λογαριασμός
Συνάντηση Μεντβέντεφ με τον Κιμ Γιόνγκ Ουν- «Η Ρωσία ευγνωμονεί τη Βόρεια Κορέα»

Ο Μεντβέντεφ συνάντησε τον Κιμ Γιόνγκ Ουν στη Βόρεια Κορέα, ευχαριστώντας για τη στήριξη στην Ουκρανία και μεταφέροντας χαιρετισμούς Πούτιν

Συνομηλίες Μεντβέντεφ με τον Κιμ Γιόνγκ Ουν

Ο Ρώσος πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος σήμερα είναι αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, συναντήθηκε με τον Βορειοκορεάτη πρόεδρο Κιμ Γιόνγκ Ουν κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στην Βόρειο Κορέα, μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Ο Μεντβέντεφ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη της Βόρειας Κορέας στη στρατιωτική επιχείρηση στης Ρωσίας στην Ουκρανία και μετέφερε τους προσωπικούς χαιρετισμούς του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

