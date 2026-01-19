Η κρατική τηλεόραση του Ιράν φαίνεται να υπέστη επίθεση από χάκερς αργά την Κυριακή, μεταδίδοντας για λίγο ομιλίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του εξόριστου γιου του τελευταίου σάχη του Ιράν, οι οποίοι καλούσαν το κοινό να εξεγερθεί.

Κατά τη διάρκεια της πρωτοφανούς παραβίασης της κρατικής τηλεόρασης, οι οθόνες μετέδωσαν ένα μήνυμα διάρκειας αρκετών λεπτών με τον τίτλο «τα πραγματικά νέα της ιρανικής εθνικής επανάστασης».

Περιλάμβανε μηνύματα από τον Ρεζά Παχλαβί, τον γιο του τελευταίου σάχη του Ιράν που ζει στις ΗΠΑ, ο οποίος καλούσε σε εξέγερση για την ανατροπή της εξουσίας των σιιτών μουσουλμάνων κληρικών που κυβερνούν τη χώρα από την επανάσταση του 1979.

Ο Παχλαβί εμφανίζεται ως εξέχουσα αντιπολιτευόμενη φωνή και σχεδιάζει να επιστρέψει στο Ιράν, αν και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί πόσο ισχυρή είναι η υποστήριξη προς το πρόσωπό του στο εσωτερικό της χώρας.

Το ίντερνετ θα αποκατασταθεί όταν «οι συνθήκες είναι κατάλληλες»

Εν τω μεταξύ, το Ιράν μπορεί να άρει τον αποκλεισμό του ίντερνετ σε λίγες ημέρες, δήλωσε σήμερα ένα ανώτερο μέλος του κοινοβουλίου, αφότου οι αρχές 'έκλεισαν" τις επικοινωνίες ενώ χρησιμοποίησαν μαζική βία για να καταστείλουν διαδηλώσεις στις χειρότερες εσωτερικές ταραχές μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Οι δρόμοι του Ιράν ήταν εν πολλοίς ήρεμοι για μία εβδομάδα αφότου οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου κατεστάλησαν με τη χρήση μαζικής βίας.

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας ότι ο απολογισμός των επιβεβαιωμένων θανάτων ανέρχεται σε τουλάχιστον 5.000, περιλαμβανομένων 500 μελών των δυνάμεων ασφαλείας, με ορισμένες από τις σφοδρότερες ταραχές να σημειώνονται σε κουρδικές περιοχές στα βορειοδυτικά. Ιρανικές οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα τη Δύση λένε επίσης πως χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

Ο Εμπραχίμ Αζίζι, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής, δήλωσε πως τα ανώτατα σώματα ασφαλείας θα αποφασίσουν σχετικά με την αποκατάσταση του ίντερνετ τις ερχόμενες ημέρες «μόλις οι συνθήκες ασφαλείας είναι κατάλληλες».

