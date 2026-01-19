Η Πάμελα 'Αντερσον (Pamela Anderson) εντάσσεται στο καστ της δραματικής ταινίας "Somedays", ενώνοντας τις δυνάμεις της με τον βραβευμένο με Όσκαρ Μπίλι Μπομπ Θόρντον (Billy Bob Thornton) και την Αριάνα Γκρίνμπλατ (Ariana Greenblatt).

Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Μπράιαν Κλούγκμαν (Brian Klugman) η ταινία αφηγείται την ιστορία «ενός κουρασμένου και άρρωστου διανομέα που του απομένουν λίγοι μήνες ζωής. Η πορεία του διασταυρώνεται με μια ταλαντούχα αλλά ατίθαση έφηβη, την οποία και σώζει. Οι δυο τους αναπτύσσουν έναν απροσδόκητο δεσμό που αλλάζει τις ζωές τους, διδάσκοντάς τους τι σημαίνει πραγματικά να ζεις την κάθε στιγμή».

«Το 'Somedays' αφορά χαρακτήρες που βρίσκονται σε ένα συναισθηματικό αδιέξοδο και αναγκάζονται να προχωρήσουν μέσα από την αλήθεια, τη συγχώρεση και την ευαισθησία. Η ενσάρκωση αυτών των ρόλων απαιτεί ηθοποιούς ικανούς να φέρουν ταυτόχρονα συγκίνηση, πόνο, ελπίδα, αγάπη και χιούμορ», ανέφερε ο σκηνοθέτης.

«Η Πάμελα 'Αντερσον είναι μια καθηλωτική δύναμη ζωής που φέρνει ζεστασιά, αγάπη και γνήσια δύναμη στη δουλειά της», συμπλήρωσε.

Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει στο Νιου Τζέρσεϊ.

Όπως αναφέρει το Deadline, την περασμένη χρονιά η διάσημη ηθοποιός απέσπασε αρκετές υποψηφιότητες για βραβεία χάρη στην ερμηνεία της στο «The Last Showgirl» της Τζία Κόπολα (Gia Coppola). Παράλληλα, πρωταγωνίστησε μαζί με τον Λίαμ Νίσον (Liam Neeson) στην κωμωδία της Paramount, «The Naked Gun», η οποία απέφερε περισσότερα από 102 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Η σταρ ολοκλήρωσε πρόσφατα και τα γυρίσματα της ταινίας «Love Is Not the Answer», που αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Μάικλ Σέρα (Michael Cera).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

