H Πιονγκγιάνγκ επαναβεβαιώνει τη στήριξή της στις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία

Ο Ρώσος υπουργός των Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ συναντήθηκε σήμερα με τον Βορειοκορεάτη ομόλογό του στην παραλιακή πόλη Ουονσάν.

Στη διάρκεια της συνάντησης, η Πιονγκγιάνγκ επαναβεβαίωσε για την υποστήριξή της στις στρατιωτικές ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Λαβρόφ πέταξε για τη Βόρεια Κορέα προερχόμενος από την πρωτεύουσα της Μαλαισίας Κουάλα Λουμπούρ από την οποία αναχώρησε χθες, μετά από μία διάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης των Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), φτάνοντας την ίδια ημέρα στο Ουονσάν, που είναι ένα νέο παραλιακό θέρετρο, αλλά διαθέτει πυραυλικές και ναυτικές υποδομές.

Επρόκειτο για μία συνάντηση υψηλού επιπέδου, καθώς οι δύο χώρες αναβαθμίζουν τη στρατηγική συνεργασία τους, περιλαμβάνοντας και μία αμοιβαία αμυντική συμφωνία.

«Ανταλλάξαμε απόψεις για την κατάσταση γύρω από την κρίση στην Ουκρανία… Οι φίλοι μας στην Κορέα επιβεβαίωσαν τη σταθερή υποστήριξή τους σε όλους τους αντικειμενικούς σκοπούς της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, όπως επίσης και για τις ενέργειες της ρωσικής ηγεσίας και των ενόπλων δυνάμεων» μετέδωσε το TASS επικαλούμενο δηλώσεις του Λαβρόφ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

