Αναφορές για έκρηξη στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν επιβεβαιώθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών και τοπικά μέσα ενημέρωσης σήμερα.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Σαρ-ε-Νάου (Shahr-e-Naw) στο κέντρο της Καμπούλ κατά τις απογευματινές ώρες. Οι πρώτες αναφορές από το Υπουργείο Εσωτερικών και αυτόπτες μάρτυρες δείχνουν ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός ατόμου σε κοντινό εστιατόριο που δέχθηκε το κύριο πλήγμα της έκρηξης.

🚨 Kabul #BREAKING

An explosion has been reported in Kabul’s Shahr-e-Naw area, according to TOLOnews.

Several civilians are feared killed and others injured.

Cause of the blast remains unclear.

No official statement from security officials yet. pic.twitter.com/yBuBGEjUeG — TRIDENT (@TridentxIN) January 19, 2026

Footage from the explosion site in Shahr-e-Naw, Kabul, Afghanistan, shows the aftermath of the incident.



It is now confirmed that the explosion occurred at a Chinese restaurant.



There have been fatalities and injuries.



The cause of the huge explosion is still unknown. https://t.co/eqTuauWRjC pic.twitter.com/D1FOwuHCQu — Mohsin Ali (@Mohsin_o2) January 19, 2026

Η έκρηξη φαίνεται ότι είχε ως στόχο μια συνοικία στο Σαρ-ε-Νάου, γνωστή για τα καταστήματά της και την εγγύτητά της σε κυβερνητικά γραφεία.

Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επίσημη έρευνα, τοπικές πηγές ασφαλείας υποψιάζονται επίθεση με βόμβα, αν και δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν επρόκειτο για αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό (IED) ή για βομβιστή αυτοκτονίας.

Πηγή: skai.gr

