Αφγανιστάν: Έκρηξη στο κέντρο της Καμπούλ - Αναφορές για αρκετούς νεκρούς (βίντεο)

Η έκρηξη φαίνεται ότι είχε ως στόχο μια συνοικία στο Σαρ-ε-Νάου, γνωστή για τα καταστήματά της και την εγγύτητά της σε κυβερνητικά γραφεία

Καμπούλ

Αναφορές για έκρηξη στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν επιβεβαιώθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών και τοπικά μέσα ενημέρωσης σήμερα.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Σαρ-ε-Νάου (Shahr-e-Naw) στο κέντρο της Καμπούλ κατά τις απογευματινές ώρες. Οι πρώτες αναφορές από το Υπουργείο Εσωτερικών και αυτόπτες μάρτυρες δείχνουν ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός ατόμου σε κοντινό εστιατόριο που δέχθηκε το κύριο πλήγμα της έκρηξης.

Η έκρηξη φαίνεται ότι είχε ως στόχο μια συνοικία στο Σαρ-ε-Νάου, γνωστή για τα καταστήματά της και την εγγύτητά της σε κυβερνητικά γραφεία.

Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επίσημη έρευνα, τοπικές πηγές ασφαλείας υποψιάζονται επίθεση με βόμβα, αν και δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν επρόκειτο για αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό (IED) ή για βομβιστή αυτοκτονίας.

Αφγανιστάν Καμπούλ Έκρηξη
