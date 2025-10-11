Λογαριασμός
Βόρεια Κορέα και Βιετνάμ υπέγραψαν συμφωνία διμερούς συνεργασίας στην άμυνα

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Το Λαμ στην Πιονγκγιάνγκ για την 80ή επέτειο από την ίδρυση του Κόμματος Εργατών της Βόρειας Κορέας

Το Λαμ - Κιμ γιονγκ ουν

Η Βόρεια Κορέα και το Βιετνάμ υπέγραψαν συμφωνίες συνεργασίας σε τομείς, συμπεριλαμβανομένης της άμυνας, αλλά και των υπουργείων Εξωτερικών και Υγείας, μετέδωσε σήμερα το βορειοκορεατικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις συμφωνίες της Παρασκευής δεν δημοσιοποιήθηκαν.

Ο ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος του Βιετνάμ, Το Λαμ ηγήθηκε αντιπροσωπείας που επισκέφτηκε την Πιονγκγιάνγκ αυτή την εβδομάδα για τον εορτασμό της συμπλήρωσης 80 ετών από την ίδρυση το Κόμματος Εργατών της Βόρειας Κορέας.

Επρόκειτο για την πρώτη επίσκεψη ενός ηγέτη από το Βιετνάμ στη Βόρεια Κορέα που τελεί υπό καθεστώς απομόνωσης για περίπου 20 χρόνια.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Βόρεια Κορέα Βιετνάμ Υπουργείο Εξωτερικών υπουργείο Υγείας
