Ουκρανία: Αποκαθίσταται η ηλεκτροδότηση στην Οδησσό μετά τη διακοπή που προκάλεσε ρωσική επίθεση

Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας αποκαθίσταται σε 240.000 νοικοκυριά ανακοίνωσε η ιδιωτική εταιρία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας DTEK

Οδησσός

Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας αποκαθίσταται σε 240.000 νοικοκυριά στη νότια περιοχή της Οδησσού, μετά από μία ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σήμερα η ιδιωτική εταιρία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας DTEK.

Αξιωματούχοι της περιοχής της Οδησσού ανέφεραν καταστροφές σε ενεργειακές υποδομές, νωρίτερα σήμερα.

