Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας αποκαθίσταται σε 240.000 νοικοκυριά στη νότια περιοχή της Οδησσού, μετά από μία ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σήμερα η ιδιωτική εταιρία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας DTEK.
Αξιωματούχοι της περιοχής της Οδησσού ανέφεραν καταστροφές σε ενεργειακές υποδομές, νωρίτερα σήμερα.
Πηγή: skai.gr
