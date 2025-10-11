Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας αποκαθίσταται σε 240.000 νοικοκυριά στη νότια περιοχή της Οδησσού, μετά από μία ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σήμερα η ιδιωτική εταιρία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας DTEK.

Αξιωματούχοι της περιοχής της Οδησσού ανέφεραν καταστροφές σε ενεργειακές υποδομές, νωρίτερα σήμερα.

Πηγή: skai.gr

