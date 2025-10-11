Νέες συγκλονιστικές λεπτομέρειες για την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε η δήμαρχος του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, την περασμένη Τρίτη από τη 17χρονη θετή της κόρη έρχονται στη δημοσιότητα. Η 57χρονη πολιτικός που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο είπε στους αστυνομικούς ότι η κόρη της, τη βασάνιζε για ώρες στο υπόγειο του σπιτιού τους.

Η 17χρονη φέρεται να χρησιμοποίησε στην αρχή ένα αποσμητικό σπρέι και έναν αναπτήρα για να προσπαθήσει να πυρπολήσει τη μητέρα της πριν τη μαχαιρώσει επανειλημμένα, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, η οποία επικαλείται αστυνομικές πηγές. Για το λόγο αυτό η 57χρονη έφερε εγκαύματα.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας WDR ανέφερε ότι η Στάλτσερ κατάφερε να συρθεί από το υπόγεια, πάνω στο σπίτι μετά την επίθεση.

Η έφηβη φέρεται να είπε στη θετή της μητέρα ότι ήθελε «εκδίκηση», αν και το κίνητρό της παραμένει ασαφές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, οι γιατροί στο νοσοκομείο διαπίστωσαν ότι η πολιτικός έφερε 13 τραύματα από μαχαίρι, πολλά αιματώματα και κατάγματα στο κρανίο.

Αρχικά, οι ερευνητές βρήκαν το μαχαίρι που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση μέσα στο σακίδιο που ανήκε στον 15χρονο υιοθετημένο γιο της Στάλτσερ, μαζί με αιματοβαμμένα ρούχα που πιστεύεται ότι ανήκαν στην κόρη. Οι ιατροδικαστές ανακάλυψαν επίσης σημαντικά ίχνη αίματος στο σπίτι τα οποία φαίνεται να είχαν καθαριστεί πριν κληθούν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ανέφερε η γερμανική εφημερίδα.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι υπήρχαν εντάσεις στο σπίτι, συμπεριλαμβανομένης μιας προηγούμενης ενδοοικογενειακής διαμάχης που είχε ξεσπάσει στην οποία πάλι υπήρχε η απειλή ενός μαχαιριού.

Οι εισαγγελείς αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως «επικίνδυνη σωματική βλάβη» και όχι ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, μετά και την απόφαση της κόρης να ζητήσει βοήθεια από το γραφείο κοινωνικής πρόνοιας νέων.

Και τα δύο υιοθετημένα παιδιά έχουν τεθεί υπό την φροντίδα του τοπικού γραφείου πρόνοιας νέων καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

