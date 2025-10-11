Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις άρχισαν να φτάνουν στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να επανδρώσουν τη δύναμη που θα επιβλέπει την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που χιλιάδες Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στα σπίτια τους όπου όμως αντικρίζουν… μόνο καταστροφή

Περίπου 200 στρατιώτες αναμένεται να φτάσουν μέσα στο Σαββατοκύριακο, προερχόμενοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και βάσεις της Μέσης Ανατολής. Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), έφτασε ήδη στο Ισραήλ την Παρασκευή, σύμφωνα με το ABC News.

Κοινό κέντρο ελέγχου με αραβικές χώρες

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η αποστολή των ΗΠΑ δεν προβλέπει είσοδο στρατευμάτων στη Γάζα. Ο ρόλος τους θα περιοριστεί στη δημιουργία ενός κοινού κέντρου ελέγχου, το οποίο θα συντονίζει τις δυνάμεις ασφαλείας που θα συμμετέχουν στην επιτήρηση της εκεχειρίας.

Στο εγχείρημα θα συμμετάσχουν στρατιωτικοί από την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία και πιθανώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με βάση λειτουργίας πιθανότατα επί αιγυπτιακού εδάφους.

Συνεχίζεται η επιστροφή των Παλαιστινίων …στα ερείπια

Την ίδια ώρα, χιλιάδες Παλαιστίνιοι συνεχίζουν το ταξίδι της επιστροφής τους από το νότο προς την Πόλη της Γάζας, που ξεκίνησε μετά την έναρξη της εκεχειρίας την Παρασκευή.

Όσοι επέστρεψαν ήδη, όμως, αντίκρισαν μια πόλη σχεδόν ολοκληρωτικά ισοπεδωμένη — χωρίς υποδομές, ρεύμα ή νερό.

Ο Άχμαντ Αμπού Γουάτφα, μιλώντας στο CNN, περιέγραψε το συναίσθημα της επιστροφής: «Ακόμα κι αν τα σπίτια μας έχουν καταστραφεί, θα επιστρέψουμε, Θεού θέλοντος».

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι μετακινήσεις επιτρέπονται μέσω της παραλιακής οδού Αλ Ρασίντ και της Σαλάχ αλ-Ντιν, που διασχίζει το κέντρο της Γάζας.

Από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και την έναρξη του πολέμου, σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός του βόρειου τμήματος της Γάζας είχε εκτοπιστεί, ενώ οι συνεχόμενες σφοδρές ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν μετατρέψει την περιοχή σε πεδίο ερειπίων.

Αεροφωτογραφίες δείχνουν τεράστιες εκτάσεις κυριολεκτικά ισοπεδωμένες.

Τα Ηνωμένα Έθνη από την πλευρά τους επιβεβαιώνουν ότι λιμός επικρατεί πλέον σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Ανθρώπινες ιστορίες μέσα στα χαλάσματα

Ο Ματζντί Φουάντ Μοχάμεντ Αλ Χουρ, 70 ετών, στέκεται μπροστά στα ερείπια του σπιτιού του στη συνοικία Ταλ Ελ Χάουα.

«Δούλευα από τα δέκα μου χρόνια για να χτίσω αυτό το σπίτι. Τώρα δεν μου έμεινε τίποτα. Τα παιδιά μου σκοτώθηκαν, εγώ και η γυναίκα μου είμαστε άρρωστοι. Πού να πάω;».

Οι μαρτυρίες αυτές πολλαπλασιάζονται όσο περισσότεροι επιστρέφουν στη βόρεια Γάζα. Πολλοί βρίσκουν πτώματα στα ερείπια — 33 μόνο την Παρασκευή, σύμφωνα με τον διευθυντή του νοσοκομείου Αλ-Σίφα.

Ο Σαΐρ Χικμάτ Σουμπ, από το Μπέιτ Λάχια, ετοιμαζόταν να επιστρέψει βόρεια:

«Έχω διαλυθεί από τη συνεχή μετακίνηση. Έχω μαζέψει και ξαναστήσει σκηνές πάνω από είκοσι φορές. Ελπίζω αυτή να είναι η τελευταία».

Παρά την αβεβαιότητα, το αίσθημα είναι κοινό: ελπίδα ...μέσα στα ερείπια. Μια επιστροφή όχι στη ζωή όπως ήταν, αλλά τουλάχιστον στον τόπο τους.



