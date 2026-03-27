Βόρεια Κορέα και Λευκορωσία υπέγραψαν συνθήκη φιλίας

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο πραγματοποίησαν σύνοδο κορυφής στην Πιονγιάνγκ την Πέμπτη, όπου υπέγραψαν συνθήκη φιλίας, μετέδωσε το κρατικό μέσο ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας KCNA.

Οι δύο χώρες υπέγραψαν συμφωνίες συνεργασίας σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της διπλωματίας, της γεωργίας, της εκπαίδευσης και της δημόσιας υγείας.

Σε ένα συμπόσιο, ο Κιμ δήλωσε ότι η επίσκεψη του Λουκασένκο στην Πιονγιάνγκ, η πρώτη επίσημη επίσκεψη προέδρου της Λευκορωσίας από τότε που οι δύο χώρες σύναψαν διπλωματικές σχέσεις, ήταν σημαντική για την αναβάθμιση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, ανέφερε το KCNA.

Ο Λουκασένκο είπε στον Κιμ ότι οι διμερείς σχέσεις «αναπτύσσονται με πολύ γρήγορο ρυθμό» και ότι η ηγεσία των δύο χωρών συμμερίζεται τις ίδιες απόψεις για τα διεθνή ζητήματα, ανέφερε το KCNA.

Η σύνοδος κορυφής συγκέντρωσε δύο ηγέτες, οι οποίοι βρίσκονται υπό διεθνείς κυρώσεις και έχουν παράσχει κρίσιμη υποστήριξη στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στον τετραετή πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Η Βόρεια Κορέα έστειλε περίπου 14.000 στρατιώτες για να πολεμήσουν στο πλευρό των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία το 2024, σύμφωνα με νοτιοκορεατικές, ουκρανικές και δυτικές πηγές.

Ο Λουκασένκο επέτρεψε να χρησιμοποιηθεί η Λευκορωσία ως ορμητήριο για την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022 και στη συνέχεια συμφώνησε να φιλοξενήσει ρωσικούς τακτικούς πυρηνικούς πυραύλους στο έδαφός της, το οποίο συνορεύει με τρία μέλη της συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

