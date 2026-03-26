Μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ προς την ομογένεια: «Ξεχωριστό το ελληνικό πνεύμα»

Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) απευθύνθηκε στην ελληνική ομογένεια με αφορμή τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου στον Λευκό Οίκο, τονίζοντας τον θαυμασμό του για την Ελλάδα και την ιστορική της κληρονομιά.

Ξεκινώντας την ομιλία του, υπογράμμισε ότι αποτελεί μεγάλη τιμή για τον ίδιο να παρευρίσκεται στην εκδήλωση, επισημαίνοντας πως δεν θα την έχανε για κανέναν λόγο. Εξέφρασε επίσης τη χαρά του που βρίσκεται ανάμεσα σε ανθρώπους βαθιάς πίστης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο Αμερικής, τον οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα σεβαστό.

Αναφερόμενος στους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, σημείωσε ότι τα δύο έθνη πορεύονται παράλληλα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού. Υπενθύμισε ότι τόσο η αμερικανική όσο και η ελληνική ανεξαρτησία αποτέλεσαν κομβικά σημεία στην παγκόσμια ιστορία.

Ο πρόεδρος εξήρε τη συμβολή της αρχαίας Ελλάδας, τονίζοντας πως οι Αμερικανοί συνεχίζουν να διδάσκονται από φιλοσόφους όπως ο Σωκράτης και ο Αριστοτέλης, ενώ αναφέρθηκε και στο παράδειγμα ανδρείας των Σπαρτιατών. Παράλληλα, επανέλαβε τον θαυμασμό του για τον ελληνικό πολιτισμό και την αρχιτεκτονική, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει τίποτα σαν το ελληνικό πνεύμα».

Κλείνοντας, έκανε αναφορά στην ανοικοδόμηση της ελληνορθόδοξης εκκλησίας μετά την 11η Σεπτεμβρίου, επισημαίνοντας τον ρόλο της ελληνικής κοινότητας στη δημιουργία ενός ακόμη μεγαλύτερου και εντυπωσιακότερου ναού, με υλικά που παραπέμπουν ακόμη και στον Παρθενώνα.

Πηγή: skai.gr

