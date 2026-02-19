H Λευκορωσία απουσίαζε από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για έναν απίστευτο λόγο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Λευκορωσία δεν συμμετείχε στην εναρκτήρια συνεδρίαση του "Συμβουλίου Ειρήνης" του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον λόγω μη έκδοσης θεωρήσεων εισόδου.

Το λευκορωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι παρότι ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, οι θεωρήσεις εισόδου δεν παραδόθηκαν στην αντιπροσωπεία.

Ο πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο είχε προσκληθεί από τον Αμερικανό ομόλογό του να ενταχθεί στο όργανο, το οποίο ιδρύθηκε για την ανοικοδόμηση της Γάζας και έχει πλέον ευρύτερη αποστολή επίλυσης συγκρούσεων παγκοσμίως.

Η Λευκορωσία δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) στην Ουάσινγκτον, όπου είχε προσκληθεί να ενταχθεί ως ιδρυτικό μέλος, γιατί δεν έλαβε τις απαραίτητες θεωρήσεις εισόδου, δήλωσε το Μινσκ.

«Παρότι ολοκληρώσαμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες από την πλευρά μας, οι θεωρήσεις εισόδου δεν παραδόθηκαν στην αντιπροσωπεία μας», έγραψε σήμερα στο Telegram το λευκορωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το Μινσκ δηλώνει πως ενημέρωσε εγκαίρως την Ουάσινγκτον ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Ριζένκοφ σκόπευε να ταξιδέψει στην αμερικανική πρωτεύουσα για να εκπροσωπήσει τη Λευκορωσία στην πρώτη συνεδρίαση.

«Η κατάσταση αυτή εγείρει φυσικά το ερώτημα: για ποια ειρήνη και για ποιο είδος συνοχής μιλάμε, εάν ακόμη και οι πιο βασικές διατυπώσεις για τη συμμετοχή μας δεν ολοκληρώθηκαν από τους διοργανωτές;», επέκρινε το Μινσκ.

