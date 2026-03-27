Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, απευθύνθηκε πρόσφατα στους πλουσιότερους επιχειρηματίες της χώρας, ζητώντας τους να συνεισφέρουν επιπλέον στον κρατικό προϋπολογισμό. Το αίτημα έρχεται καθώς οι δαπάνες για τον πόλεμο στην Ουκρανία συνεχίζουν να αυξάνονται δραματικά, επιβαρύνοντας την οικονομία και προκαλώντας ανησυχία για τις δημόσιες υπηρεσίες και τις κοινωνικές δαπάνες.

Οι ολιγάρχες, που κατέχουν τεράστια περιουσία, καλούνται να δείξουν «πατριωτική αλληλεγγύη», ενώ οι οικονομολόγοι προειδοποιούν για πιθανά κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα αν οι δαπάνες συνεχίσουν να αυξάνονται. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την πίεση που δέχεται η ρωσική κυβέρνηση για τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.