Η Ευρώπη και η «τυφλή ανοχή» απέναντι στη Μουσουλμανική Αδελφότητα

Ενώ η Μέση Ανατολή έχει απομακρύνει τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, η Ευρώπη την έχει αφήσει να εισέλθει. Τα αραβικά κράτη πέρασαν δεκαετίες μαθαίνοντας πώς να την περιορίζουν. Η Ευρώπη δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Το αποτέλεσμα είναι μια επικίνδυνη ειρωνεία: καθώς η επιρροή της ριζοσπαστικής ισλαμιστικής οργάνωσης φθίνει στη Μέση Ανατολή, ενισχύεται ολοένα και περισσότερο στην Ευρώπη.

Για χρόνια, ειδικοί σε θέματα ασφάλειας στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη προειδοποιούν για την οργάνωση. Κι όμως, πέρα από την Αυστρία, κανένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα. Τα περισσότερα δυτικά κράτη ανέχονται τις πολιτικές πτέρυγες της ομάδας, επικαλούμενα την ειρηνική ένταξή της στα πολιτικά συστήματα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που χαρακτηρίζει παρακλάδια της Μουσουλμανικής Αδελφότητας ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις. Ωστόσο, δεν υπάρχει συντονισμένη δυτική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της ιδεολογικής απειλής του κινήματος.

Στη Βρετανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέκοψαν υποτροφίες για Εμιρατινούς φοιτητές, φοβούμενα ότι θα μπορούσαν να ριζοσπαστικοποιηθούν από ισλαμιστές στη χώρα. Στο Βέλγιο, ορισμένες γειτονιές έχουν μετατραπεί σε παράλληλες κοινωνίες. Στη Γερμανία, παρά τις ανησυχίες της κυβέρνησης, η οργάνωση συνεχίζει να επεκτείνεται στις πόλεις της. Στη Σουηδία, μια οργάνωση συνδεδεμένη με το Κατάρ έχει μετατρέψει τη χώρα σε εστία ισλαμιστικής ιδεολογίας.

Πέρυσι, μια έκθεση της γαλλικής κυβέρνησης για τη Μουσουλμανική Αδελφότητα επεσήμανε τον κίνδυνο και προειδοποίησε για τη διάδοσή της στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Η έκθεση αυτή αναπαράχθηκε σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπου ακαδημαϊκοί και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών την απέρριψαν ως υπερβολική.

Γιατί αυτή η αδράνεια; Οι δυτικές αντιλήψεις περί μη παρέμβασης στη θρησκεία είναι ένας λόγος. Όμως αυτή η τάση ανοχής έχει επιτρέψει σε τζαμιά που συνδέονται με την Αδελφότητα να διαδίδουν μηνύματα μισαλλοδοξίας και μίσους, ακόμη και να εξυμνούν τζιχαντιστική βία, σε πολλές δυτικές πόλεις. Η εξάπλωση της ομάδας απειλεί επίσης τη συνοχή των ευρωπαϊκών κρατών, εντείνοντας τις φυλετικές εντάσεις και δημιουργώντας εναλλακτικές κοινωνικές δομές βασισμένες στη δική της ερμηνεία της σαρία.

Ο τρόπος δράσης της Αδελφότητας βασίζεται στην υπομονή, περιμένει μέχρι να νιώσει αρκετά ισχυρή και στη συνέχεια κινείται εναντίον της υφιστάμενης κρατικής δομής. Η γαλλική έκθεση περιέγραψε ένα σκόπιμα «υπονομευτικό» σχέδιο από τη γαλλική οργάνωση Musulmans de France, με στόχο τη σταδιακή αμφισβήτηση της κοσμικότητας στη Γαλλία. Η επιρροή της έχει συμβάλει στη γκετοποίηση μεταναστευτικών κοινοτήτων, απομονώνοντας τους μουσουλμάνους από την ευρύτερη κοινωνία. Ως αποτέλεσμα, όλο και περισσότεροι νέοι μουσουλμάνοι στην Ευρώπη υιοθετούν ακραίες θρησκευτικές απόψεις που συγκρούονται με τις εθνικές αξίες των χωρών όπου ζουν.

Το πρόβλημα έχει βαθιές ρίζες. Το 2017, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΑΕ, Abdullah bin Zayed al-Nahyan, προειδοποίησε: «Θα έρθει μια μέρα που θα δούμε πολύ περισσότερους ριζοσπάστες εξτρεμιστές και τρομοκράτες να προέρχονται από την Ευρώπη, λόγω έλλειψης αποφασιστικότητας, πολιτικής ορθότητας ή της πεποίθησης ότι γνωρίζουν τη Μέση Ανατολή και το Ισλάμ καλύτερα από εμάς». Η Ευρώπη έχει μετατραπεί στο ιδεολογικό κέντρο της Αδελφότητας.

Ένα από τα βασικά εμπόδια στην αντιμετώπιση της απειλής είναι η φύση της οργάνωσης. Παρότι η ιδεολογία της έχει εμπνεύσει τρομοκρατία, οι μέθοδοί της σπάνια είναι βίαιες. Η στρατηγική της είναι να επηρεάζει σταδιακά τους νέους, μέχρι να μπορέσει να μετατρέψει την κοινωνική επιρροή της σε πολιτική ισχύ.

Ένα άλλο εμπόδιο είναι η χαλαρή της δομή. Δεν υπάρχει κεντρική ηγεσία ή επίσημη έδρα, πρόκειται για ένα δίκτυο χαλαρά συνδεδεμένων οργανώσεων. Η βάση τους είναι η αρχική αιγυπτιακή Μουσουλμανική Αδελφότητα, που ιδρύθηκε το 1928 και επηρεάστηκε από τα γραπτά του Sayyid Qutb. Οι ιδέες του ήταν εχθρικές προς τους Άραβες ηγέτες και τις δυτικές κοινωνίες, κατηγορώντας την ηθική παρακμή για τα προβλήματα των αραβικών κοινωνιών. Οι θεωρίες του επηρέασαν οργανώσεις όπως η Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος.

Η Δύση μπορεί να διδαχθεί από χώρες όπως η Ιορδανία, το Μαρόκο και τα ΗΑΕ, που έχουν περιορίσει την επιρροή της Αδελφότητας. Στον ισλαμικό κόσμο, η σχέση των κρατών με την οργάνωση παίρνει τέσσερις μορφές: έλεγχος, σύγκρουση, επιρροή και σκοπιμότητα, ανάλογα με τα συμφέροντα κάθε χώρας.

Οι πιθανές συνέπειες της ευρωπαϊκής αδράνειας είναι εμφανείς, καθώς πλησιάζει η 25η επέτειος των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Η «ομάδα του Αμβούργου», που συμμετείχε στον σχεδιασμό των επιθέσεων, περιλάμβανε τρεις από τους πιλότους αυτοκτονίας της Αλ Κάιντα. Ήταν φοιτητές στη Γερμανία, όπου και ριζοσπαστικοποιήθηκαν σε τζαμί συνδεδεμένο με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα.

Οι αξίες των δυτικών δημοκρατιών δημιούργησαν ένα περιβάλλον που προστάτευσε τη Μουσουλμανική Αδελφότητα και της επέτρεψε να επεκτείνει την επιρροή της. Χρειάστηκαν δεκαετίες για τα αραβικά κράτη να περιορίσουν τη δύναμή της. Θα ήταν λάθος η Δύση να θεωρήσει ότι διαθέτει τον ίδιο χρόνο.

Πηγή: skai.gr

