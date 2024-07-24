Μπαλόνια από τη Βόρεια Κορέα γεμάτα σκουπίδια αυτή τη φορά ταξίδεψαν μέχρι τη Σεούλ και έπεσαν κοντά στο προεδρικό μέγαρο της Νότιας Κορέας, όπως ανέφερε σήμερα η προεδρική φρουρά.

«Με τους ανέμους να στρέφονται τώρα δυτικά, τα ύποπτα μπαλόνια με σκουπίδια με στόχο τον Νότο κινούνται προς το βόρειο τμήμα της (επαρχίας) Γκιεόνγκι», ανέφερε το Κοινό Επιτελείο Στρατού (JUS).

Τα σκουπίδια εντοπίστηκαν στην περιοχή γύρω από το κυβερνητικό συγκρότημα στην περιοχή Γιονγκσάν, ανέφερε η υπηρεσία ασφαλείας, τονίζοντας ότι τα αντικείμενα που περιέχονταν στα μπαλόνια δεν περιελάμβαναν παράγοντες μόλυνσης ή άλλους κινδύνους.

Δεν είναι σαφές αν ο πρόεδρος Γιουν Σουκ Γέολ βρισκόταν στο κυβερνητικό συγκρότημα σήμερα.

Από το 2022, το προεδρικό γραφείο στη Νότια Κορέα βρίσκεται στη Γιονγκσάν, μια κεντρική συνοικία της Σεούλ, αφού ο πρόεδρος Γιουν έσπασε μια παράδοση δεκαετιών και μετακόμισε εκεί από τον πιο απομονωμένο Κυανό Οίκο.

Από τον Μάιο, η Βόρεια Κορέα στέλνει σποραδικά εκατοντάδες μπαλόνια που περιέχουν διάφορα σκουπίδια στην άλλη πλευρά των βαριά οχυρωμένων συνόρων με τον Νότο, με αποτέλεσμα ο στρατός της Νότιας Κορέας να ξαναρχίσει τις μεταδόσεις μηνυμάτων από μεγάφωνα με στόχο τον Βορρά.

Τα μπαλόνια έχουν προκαλέσει επίσης ευρύτερα προβλήματα και τον περασμένο μήνα διέκοψαν για λίγο τη λειτουργία του Ίντσεον, του πέμπτου πιο πολυσύχναστου διεθνούς αεροδρομίου στον κόσμο και σημαντικού μεταφορικού κόμβου.

Ο Βορράς έχει πει πως ανταποδίδει μια συνεχιζόμενη εκστρατεία προπαγάνδας από Βορειοκορεάτες από αυτομόλησαν και ακτιβιστές στον Νότο, που στέλνουν τακτικά μπαλόνια που περιέχουν φυλλάδια κατά της Πιονγκγιάνγκ, μαζί με τρόφιμα, φάρμακα, χρήματα και στικάκια USB με βιντεοκλίπ μουσικής K-pop και τηλεοπτικές σειρές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

