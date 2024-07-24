«Το Κίεβο είναι ανοικτό σε διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία εάν η Μόσχα είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί καλόπιστα» δήλωσε σήμερα από την Κίνα, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, ο Ουκρανός ΥΠΕΞ, Ντμίτρο Κουλέμπα.

Ο ανώτατος διπλωμάτης της Ουκρανίας είχε συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του, Γουάνγκ Γι, στην πόλη Γκουανγκτζόου για περισσότερο από τρεις ώρες, δήλωσε πηγή από την ουκρανική αποστολή.

«Ο Κουλέμπα επανέλαβε…ότι (το Κίεβο) είναι έτοιμο για επαφές με τη ρωσική πλευρά στη διαδικασία διαπραγμάτευσης σε μια συγκεκριμένη φάση, όταν η Ρωσία θα είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί καλόπιστα αλλά τόνισε ότι αυτή τη στιγμή δεν παρατηρείται τέτοια ετοιμότητα στη ρωσική πλευρά», δήλωσε το υπουργείο του σε ανακοίνωση.

Η αντίδραση του Κρεμλίνου

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι το μήνυμα που έστειλε η Ουκρανία περί συνομιλιών με τη Μόσχα φαίνεται να είναι σε συμφωνία με τη θέση της ίδιας της Ρωσίας, αλλά ότι χρειάζονται περισσότερες λεπτομέρειες.

«Το ίδιο το μήνυμα μπορεί να ειπωθεί ότι είναι σε συμφωνία με τη δική μας θέση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους, ερωτηθείς για τα σχόλια του Κουλέμπα, προσθέτοντας ότι χρειάζεται να αποσαφηνιστούν οι λεπτομέρειες.

«Γνωρίζετε ότι η ρωσική πλευρά ποτέ δεν αρνήθηκε να διαπραγματευτεί, πάντα παρέμενε ανοικτή στη διαπραγματευτική διαδικασία, αλλά οι λεπτομέρειες είναι σημαντικές εδώ, τις οποίες ούτε εσείς ούτε εγώ γνωρίζουμε ακόμα».

Η Κίνα συνεχίζει την ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία

Εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι οι δύο υπουργοί μίλησαν για την ανάγκη να σχηματιστεί μια μακροπρόθεσμη εικόνα για την οικοδόμηση διμερών σχέσεων και ότι η Κίνα «θα συνεχίσει να επεκτείνει τις εισαγωγές τροφίμων από την Ουκρανία».

Η εκπρόσωπος Μάο Νινγκ πρόσθεσε ότι η Κίνα ανησυχεί για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Ουκρανία και ότι θα συνεχίσει να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια. Πρόσθεσε επίσης ότι η ρωσική και η ουκρανική πλευρά είχαν «υποδηλώσει σε διαφορετικό βαθμό την προθυμία τους να διαπραγματευτούν» στον πόλεμο.

«Αν και οι συνθήκες δεν είναι ακόμα ώριμες, στηρίζουμε όλες τις προσπάθειες που ευνοούν την ειρήνη και είμαστε πρόθυμοι να συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε εποικοδομητικό ρόλο στο να φέρουμε κατάπαυση πυρός και επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών», πρόσθεσε η ίδια.

